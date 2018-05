Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Insiderkäufe sorgen für positive Signale - Aktienanalyse

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist besser als von Experten erwartet ins Jahr 2018 gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Das operative Ergebnis sei zwar um rund zwölf Prozent auf 289 Mio. Euro zurückgegangen. Marktteilnehmer hätten jedoch mit einem noch stärkeren Minus gerechnet. Hauptgrund für das bessere Abschneiden sei eine anhaltend geringe Vorsorge für mögliche Kreditausfälle gewesen. Da die Commerzbank zudem im ersten Quartal so gut wie keine Steuern habe zahlen müssen, habe der Überschuss unter dem Strich sogar überraschend angezogen: Mit 250 Mio. Euro seien rund neun Prozent mehr hängen als vor einem Jahr geblieben. Commerzbank-Chef Martin Zielke habe daher die Prognose bestätigt. Demnach solle der Gewinn 2018 steigen und es die Dividendenzahlung wieder aufgenommen werden.

Positiv sei auch, dass die Offensive bei Privatkunden erste Erfolge zeige. Bis 2020 wolle das Institut zwei Mio. zusätzliche Kunden gewinnen, bereits im laufenden Jahr solle die Marke von einer Million Netto-Neukunden geknackt werden. Im ersten Quartal 2018 seien in Deutschland unter dem Strich etwa 73.000 Privat- und Firmenkunden hinzugekommen. Seit Verkündung der Strategie im Herbst 2016 sei die Kundenzahl in Deutschland somit um 712.000 gewachsen. Von mehr Kunden verspreche sich die Commerzbank auf lange Sicht höhere Gewinne. Kehrseite der Medaille: Neue Kunden würden in der Regel zunächst einmal Geld kosten, bevor die Bank an ihnen verdiene. Daher seien bei den Erträgen vorerst keine großen Sprünge zu erkennen. Schon im ersten Quartal seien sie mit 2,3 Mrd. Euro dem Vorjahreswert (2,39 Mrd. Euro) hinterhergehinkt.

Die Commerzbank-Aktie habe auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen positiv reagiert. In der Spitze sei es bis auf gut elf Euro nach oben gegangen. Jedoch seien die Jahreshöchststände noch weit entfernt. Ende Januar hätten die Papiere noch fast 14 Euro gekostet. Danach seien sie bis Anfang April auf knapp über zehn Euro gefallen. Seitdem würden sie überwiegend seitwärts mit Kursen zwischen 10,00 und 11,00 Euro tendieren.

Für positive Signale sorgen die Insiderkäufe der Vorstände Frank Annuscheit, Martin Zielke und Stephan Engels: Sie haben bei knapp elf Euro Commerzbank-Aktien im Volumen von je 40.000 bis 50.000 Euro gekauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Commerzbank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,981 EUR -1,68% (24.05.2018, 11:20)

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,957 EUR -2,08% (24.05.2018, 11:35)

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001

WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100

Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK

Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF

Kurzprofil Commerzbank AG:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.

Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.

Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (24.05.2018/ac/a/d)