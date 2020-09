Commerzbank Aktie: Die Bullen werden wieder abgewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie vermag aktuell die Hürde bei 5,00 Euro nicht zu überwinden. Im Juni und Juli scheiterte der Kurs bereits bei 4,77 und 4,85. Euro. Am 12. August konnte die 5,00-Euro-Marke endlich erreicht werden und ein Hoch bei 5,02 Euro ausgebildet werden. Dennoch fiel der Kurs anschließend wieder zurück.

Knapp oberhalb des 50-Tagedurchschnitts stabilisierte sich die Aktie und vollzog in der zweiten Monatshälfte einen erneuten Vorstoß bis an die 5,00-Euro-Marke. Sie wurde am Freitag und auch gestern erreicht und wieder leicht überschritten. Doch weiter als bis 5,05 Euro konnten die Bullen gestern nicht vorstoßen.

Seitdem fällt der Kurs wieder zurück und es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass die Commerzbank-Aktie ein weiteres Mal an der 5,00-Euro-Marke scheitern wird. Setzt sich die gestern begonnene Abwärtsbewegung auch in den kommenden Tagen fort, dürfte die 50-Tagelinie bei 4,54 Euro in Kürze erreicht werden. Unterschreitet der Kurs seinen gleitenden Durchschnitt nachhaltig, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Juli bei 4,22 Euro.

Retten können die Bullen die angespannte Lage nur, wenn sie umgehend einen neuen Anstieg auf den Widerstand bei 5,00 Euro vollziehen. Gelingt es dabei, ihn zu brechen und einen signifikanten Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 5,05 Euro zu vollziehen, stellt das im Dezember 2019 bei 5,41 Euro ausgebildete Hoch den nächsten Widerstand dar.

