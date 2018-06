Commerzbank: Abwärtsdruck hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hatte uns in 2017 und zu Beginn 2018 mit einem Longtrade schöne Gewinne beschert. Diese wurden Ende März durch den Bruch der Aufwärtstrendgeraden realisiert (blauer Kreis). Genau rechtzeitig, wie man im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) erkennen kann. Seither hat die Notierung weiter nachgegeben und die Abwärtsbewegung im April und Mai nochmal Fahrt aufgenommen. Die Aktie wirkt charttechnisch stark angeschlagen, weshalb sich derzeit (noch) für uns eine Kaufposition verbietet. Aktuell notiert die Commerzbank am Freitagvormittag bei 9,27 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.