Commerzbank: Abverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Anhand der Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zeigt sich wieder einmal, warum es so wichtig ist mit Stopp-Marken zu arbeiten!Nachdem der Kurs das Hoch bei 9,81 üerwinden konnte, hatten wir eine Longposition eröffnet und die Stopps für den Trade schrittweise nach oben angepasst, um aufgelaufene Gewinne abzusichern. Diese wurden dann nach Abrutschen unter 10,91 realisiert ( Commerzbank: Ausgestoppt ). Genau zum richtigen Zeitpunkt, wie die weitere Kursentwicklung belegt. Die Notierung gibt auch am heutigen Freitag deutlich ab und steht aktuell bei 10,32 Euro. Derzeit sehen wir keinen neuerlichen Handlungsbedarf und warten die weitere Entwicklung an der Seitenlinie ab!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.