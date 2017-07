Commerzbank AG: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bereits seit August letzten Jahres befindet sich die Aktie der Commerzbank AG in einem sehr starken Aufwärtstrend. Gelegentliche Korrekturen in Short-Richtung, sowie Akkumulationsphasen, konnten in der Regel für sehr lukrative Long-Trades genutzt werden. Seit den letzten beiden Handelswochen befindet sich die Aktie erneut in einer solchen Akkumulationsphase, bei der ein Ausbruch immer wahrscheinlicher wird. Für die kommende Handelswoche kann hierdurch ein hervorragendes Setup entstehen.



Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Handelswoche





Da der Gesamtkontext der Aktie ganz klar long ist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Kurs aus der oben erwähnten Akkumulationsphase, long ausbricht, anstatt in Short-Richtung. Um von diesem möglichen Break-Out bestmöglich, d. h. auch mit kleinem Risiko, zu profitieren, empfiehlt es sich, unterhalb der derzeitigen Range, nach einem Einstiegssignal zu suchen.Die erwähnte Akkumulationsphase, also Seitwärtsrange, befindet sich ca. zwischen den Preisen von 11.30 Euro und 10.90 Euro. Der beste Bereich, um einen Long-Einstieg zu finden, liegt zwischen den Preisen von etwa 11.00 Euro und 10.90 Euro. Hier wurde bisher sehr wenig Volumen gehandelt. Der Kurs wurde immer wieder stark abgewiesen.Kann der Markt hier also in der kommenden Handelswoche erneut hinlaufen, kann ein Long-Einstieg gewagt werden. Der Vorteil ist dann, dass der Stop-Loss sehr eng im Markt liegt. Dieser sollte sich entsprechend unter der zuvor genannten Signalzone befinden, also unter dem Preis von ca. 10.90 Euro. Hier kann der Stop-Loss erst einmal liegen bleiben, bis es zum erhofften Ausbruch aus der Range kommt. Findet dieser statt, liegt das Handelsziel erst einmal beim Preis von ca. 11.50 Euro. Daraus ergibt sich also ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 6,5. Beim Ausbruch kann der Stop-Loss dann auch mindestens auf Break-Even nachgezogen werden. Ein nächstes mögliches Handelsziel, kann der Preis von etwa 12.10 Euro sein. Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus