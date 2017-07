Commerzbank – 128 Prozent Rendite bei üppigem Puffer

20 Prozent Puffer nach unten und 25 Prozent nach oben – das ist für einen DAX-Wert in der momentanen Vola-Lage durchaus anständig bis sehr gut sogar, wenn man mit Inlinern agiert und trotzdem hohe Renditen kassieren will. 58 Prozent sind drin mit einem Commerzbank-Inliner HW3KPK , sogar 128 Prozent p.a – Laufzeit Dezember. Geht man selektiv vor, lässt sich gerade also richtig was holen, wenn man Inliner nicht als Zockerpapier anfasst, sondern “atmen” lässt. Abstände von 4-5 Prozent sind Zockerei, soviel kann eine Aktie, selbst ein Index, schnell mal hinlegen. Ab 10 Prozent bei einem Index und 20 Prozent bei einer Aktie beginnt aus unserer Sicht seriöses Spekulieren, denn Spekulation bleibt es. Macht aber auch Spaß und bringt Rendite, wenn Sie unsere Empfehlungen der letzten Jahre anschauen. Wir wählen stets dort, wo es dank momentaner! Vola gute Chance-Risiko-Verhältnisse gibt.lautet also der Inliner auf Commerzbank, auf den DAX sehen sie wie folgt aus:

HW3JFG sowie SC3GGP

Wer längerfristig auf der Long-Seite was beimischen will, nimmt Discount-Calls (PR41GM) mit längerer Laufzeit und Cap bei 12.000. Langt völlig.

Auch Öl ist verlockend, die Barrieren sind mitunter sehr weit entfernt. In unseren Depots liegen nun auch Scheine auf Brent, WTI, DAX und eben jener auf Commerzbank, allerdings mit einer kleinen Position.

Unser Favorit ist der Brent-Inliner SC3GVY.

Wie der DAX momentan zu sehen ist, erklären auch immer wieder externe Experten, deren Analysen wir vorstellen wollen und dürfen. Hier zum Beispiel:

Fidelity Investmentausblick: Bullenmarkt befindet sich in Spätphase

„Der Kursaufschwung am Aktienmarkt hält an, doch viele Anleger fragen sich, wann und wie er enden wird. Und das nicht ohne Grund: Der aktuelle Aktienmarktzyklus ist bereits weit fortgeschritten. Mit einer Dauer von 99 Monaten seit März 2009 ist dieser Bullenmarkt der zweitlängste seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs (s. Grafik 1). Viele Probleme, die in der Vergangenheit auf den Börsen lasteten, haben sich erledigt und die Kurse sind beträchtlich gestiegen. Zwar haben wir den Höchststand vermutlich noch nicht erreicht, doch das könnte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten der Fall sein.

Quelle: Fidelity International, Thomson Reuters: 16. Juni 2017; basierend auf dem US-Aktienindex S&P 500. Die orangen Balken beziehen sich auf den aktuellen Bullenmarkt

Gewinnwachstum stützt die Aktienmärkte – Europa am attraktivsten

Das Gewinnwachstum der Unternehmen stützt die Aktienmärkte. Im Unterschied zu früheren Phasen wie zum Beispiel der Technologie-Blase 2001 haben sich die Aktienbewertungen nicht in beängstigendem Ausmaß von den Unternehmensgewinnen abgekoppelt. Vor allem die europäischen Börsen profitieren von einem Aufholeffekt – sowohl im Hinblick auf die Konjunktur als auch auf das Gewinnwachstum. Gleichzeitig haben die politischen Sorgen abgenommen. Die europäischen Unternehmen heben ihre Gewinnerwartungen wieder deutlich an und sind so optimistisch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Inzwischen liegen die Schätzungen für das Gewinnwachstum in diesem Jahr in Europa höher als in den USA bei günstigeren Bewertungen (s. Grafik 2). So bleibt erheblicher Spielraum für eine Aufholbewegung von Europa gegenüber dem US-Aktienmarkt.

Der US-Markt dürfte sich weiter in gemächlichem Tempo aufwärtsbewegen, getragen von steigenden Unternehmensgewinnen.

Grafik 2: Gewinnwachstum unterstützt die Börsen

Quelle: Gewinnprognosen von Fidelity, Fidelity Insight, Fidelity International, Juni 2017.

Inflation und China im Auge behalten

Die Inflationsrate in den USA war drei Monate in Folge ungewöhnlich niedrig. Dennoch hat die US-Notenbank im Juni ihre Leitzinsen erhöht, da sie den Rückgang der Teuerung nur für vorübergehend hält. Sollte die Inflation über längere Zeit gering bleiben, würde dies Fragen hinsichtlich der Stärke der US-Wirtschaft aufwerfen. Deshalb sind die Wachstums- und Inflationsraten aus den USA genauer zu beobachten. Die Anleiherenditen bleiben wahrscheinlich niedrig.

Unterdessen bemüht sich China, in bestimmten Wirtschaftsbereichen die Wachstumsraten wieder auf ein unbedenkliches Niveau zu senken und die Transparenz im Finanzsektor zu erhöhen. Die Regierung verschärfte die Regulierung und erschwerte die Finanzierungsbedingungen für Banken. In der Folge hat sich das Wachstum des Kreditvolumens verlangsamt. Wir rechnen damit, dass dadurch das jährliche Wirtschaftswachstum in China auf rund 6,5 Prozent zurückgeht.“