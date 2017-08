Commerce Resources kündigt Arbeitsprogramm auf Ashram an

Die kanadische Seltene Erden-Gesellschaft Commerce Resources (TSX-V CCE, FSE D7H) arbeitet aktuell an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für ihre Ashram-Lagerstätte im Norden von Québec. Nun kündigt das Unternehmen Arbeiten an, die diese Studie ergänzen sollen.



Das geplante Feldprogramm soll rund drei Wochen in Anspruch nehmen und wird sich auf die Verarbeitung von Proben und das Sammeln von Bohrkernen aus der Kampagne des Jahres 2016 konzentrieren. Damals, Ende des vergangenen Jahres, hatte Commerce insgesamt 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 2014 Metern vorgenommen, die Teil der abschließenden Bohrarbeiten zur Definition der Ressource waren. Dabei hatte man sich auf die nördliche, westliche und südliche Begrenzung der Ashram-Lagerstätte konzentriert.

Eine erste geologische Prüfung und Daten eines tragbaren XRF-Geräts deuteten auf signifikante Vererzung über beträchtliche Mächtigkeiten in mehreren Bohrlöchern hin. Darunter war auch die Erweiterungsbohrung, die südwestlich eine einzelne Gravitätsanomalie untersuchte.





Das neue Arbeitsprogramm wird zudem kleine Wartungsmaßnahmen und Installationen in Hinsicht auf die geplante Errichtung des Damms auf Centre Pond auf dem Ashram-Projekt umfassen. Dieser (Infrastruktur-) Teil der vorläufigen Machbarkeitsstudie ist bereits weit fortgeschritten. In Bezug auf die Arbeiten im Feld steht nur noch eine passive Datensammlung zum Wasserstand von Centre Pond an.Zusätzlich wird Commerce Resources ein kleines Erkundungsprogramm auf dem Miranna-Gebiet durchführen, wo man 2015 in Gesteinsbrocken Gehalte von bis zu 5,9% Nb2O5 und 1.220 ppm (parts per million) Ta2O5 entdeckte. Neu interpretierte Daten aus Erkundungsarbeiten im Jahr 2016 haben einen neuen Ansatz für Commerce geschaffen, weitere Ziele für Testbohrungen zu identifizieren. Dieser neue Ansatz soll nun verfolgt werden.Das Miranna-Gebiet liegt rund 1 Kilometer östlich der Seltene Erden-Lagerstätte Ashram, was bedeutet, dass sich signifikante Synergien ergeben könnten, sollte auf Miranna eine Lagerstätte definiert werden können, die eine Entwicklung wert ist.



