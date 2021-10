Ein Comeback und ein freier Fall?

1. TeamViewer

Bereits gestern hatte die TeamViewer-Aktie mehr als 20% verloren – und auch heute setzen sich die Verluste beim meistgehandelten Wert in Stuttgart zweistellig fort. Nachdem der MDAX-Konzern gestern seine Prognose für das Geschäftsjahr nach unten korrigierte, senkten die Analysten der DZ Bank, der Investmentbank Oddo BHF und von Warburg Research ihre Kursziele für TeamViewer teils deutlich.



2. Lufthansa

Bei einem Minus von 1,4% befindet sich die Lufthansa-Aktie unter regem Handel in Stuttgart weiter im Sinkflug. Mit der abgeschlossenen Kapitalerhöhung hat die Lufthansa nun gut 2,16 Milliarden Euro eingesammelt und will damit staatliche Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise zurückzahlen. Ob sich der Einstieg bei der Lufthansa für den deutschen Staat gelohnt hat, erfahren Sie in unserer neuen Folge Börse weekly.



3. BASF

Hohe Umsätze verzeichnet am Donnerstag in Stuttgart auch die BASF-Aktie, die 1,1% auf rund 63,30 Euro zulegt. Die Experten der Baader Bank nahmen die Aktie des Chemie-Konzerns neu in ihre Liste der „Top Stock Ideas“ auf und empfohlen die BASF bei einem Kursziel von 85 Euro zum Kauf.