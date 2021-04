Coinbase IPO: Krypto-Handelsplatz geht am 14. April an die Börse

Am 14. April ist es soweit: Die amerikanische Krypto-Plattform Coinbase wagt den Sprung an die Börse – und ist ab der ersten Preisfeststellung an der Nasdaq dank eines Zweitlistings auch über uns handelbar.

Wann Sie die Coinbase-Aktie bei uns kaufen & verkaufen können

Der Handel der Coinbase-Aktie wird ab der ersten Preisfeststellung an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq möglich sein. Der Börsengang soll am Mittwoch, den 14. April 2021, über die Bühne gehen. An der Börse Stuttgarter können Sie die Papiere noch am selben Tag voraussichtlich ab dem frühen Nachmittag handeln. Danach ist der Handel wie gewohnt börsentäglich zwischen 8 und 22 Uhr möglich.

Was vom Coinbase-IPO zu erwarten ist

Der Handel mit Kryptowährungen boomt – und nicht nur hierzulande erfreuen sich Krypto-Handelsplattformen und Apps wie BISON großer Beliebtheit. In den USA konnte sich Coinbase in den letzten Jahren im Handel mit Kryptowährungen zum Marktführer aufschwingen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits über 43 Millionen Kunden weltweit. Investoren bezifferten den Wert des Unternehmens unlängst auf knapp 70 Milliarden US-Dollar.



Am 14. April soll nun der nächste Schritt folgen – Coinbase wagt den Sprung aufs Börsenparkett. Analysten halten eine Bewertung zum Börsengang jenseits der 100 Milliarden US-Dollar für möglich. Überzeugen konnte das Unternehmen so manche Anleger jedenfalls mit seinen kürzlich vorgelegten Geschäftszahlen: Coinbase konnte dem Umsatz auf Jahresbasis von 190 Millionen in 2020 auf 1,8 Milliarden in 2021 nahezu verzehnfachen.

Ob sich auch die Aktie der Krypto-Handelsplattform verzehnfachen wird, bleibt indes abzuwarten.



