Coinbase, Bitcoin und Co. – so sind Sie dabei

Als Coinbase CEO Brian Armstrong 2010 erstmals das Whitepaper von Satoshi Nakamoto las war ihm instinktiv klar, dass mit diesem technologischen Durchbruch der Schlüssel für eine Zukunft in welchem der barrierefreie Zugang zum Finanzmarkt und insbesondere dem Bezahlmarkt geebnet ist. Kryptowährungen würden die Möglichkeit bieten, Zahlungen schnell, günstig und global auszuführen, wie das senden einer E-Mail.

Kommen wir zu Coinbase…

Pikanterweise war dies schon der Geschäftsgedanke der PayPal Gründer um Peter Thiel und Elon Musk ganze zehn Jahre früher. Doch nun war die Zeit reif und Armstrong packte die Gelegenheit am Schopfe und gründete mit Coinbase die inzwischen marktführende Kryptobörse. Doch Armstrong hat mit Coinbase weit mehr im Sinn, als nur eine Börse zu betreiben. Coinbase soll zur Schaltzentrale und Herzstück eines offenen Finanz-Ökosystems auf Basis von Krypto-Protokollen und Währungen werden. Neben eigenen Innovationen spielt für Coinbase dabei die Beteiligung an neu aufkommenden Krypto-Startups eine zentrale Rolle.

Bereits in 2018 gründete das Unternehmen mit Coinbase Ventures eine eigene Risikokapitalgesellschaft und tritt damit in die Fußstapfen von Silicon Valley Grössen wie Alphabet und Salesforce, die das Instrument der Risikokapitalbeteiligung als strategisches Element für den Ausbau ihrer jeweiligen Ökosysteme nutzen. So hat Salesforce Ventures Highflyer wie DocuSign oder Snowflake mitfinanziert. Die gerade veröffentlichten Halbjahreszahlen der Risikokapitalinvestitionen zeigen, wie aggressiv Coinbase Ventures sein Portfolio an Beteiligungen ausbaut. Zuletzt wurde ein Investment in die führende afrikanische Kryptobörse Yello Card zusammen mit Square und Valar Ventures, einem Fonds von PayPal Gründer Peter Thiel, getätigt. Insgesamt kommt Coinbase Ventures inzwischen auf sage und schreibe 120 Beteiligungen in gerade einmal vier Jahren.

In diesem Jahr wurden sogar mehr Deals durchgeführt, als in den Jahren 2018, 2019 und 2020 zusammen. Die notwendige Feuerkraft für diese Shopping Tour hat sich Coinbase über sein erfolgreiches IPO im Frühjahr und durch eine Anleihe im Volumen von zwei Milliarden US-Dollar zu einer Zinsspanne von gerade einmal 3,375 – 3,625 Prozent besorgt. Coinbase schafft damit Fakten für einen Crypto-Ökosystem Quasistandard.