Coinbase Aktie – Erste Quartalszahlen nach dem IPO

Die Coinbase Aktie ist vorbörslich mit 3 % im Plus, nachdem die Kryptowährungsbörse am Donnerstag die Quartalsergebnisse vorgestellt hatte.

Coinbase konnte dabei den Gewinn im ersten Quartal deutlich steigern. Angetrieben wurde die guten Ergebnisse durch eine manische Rallye von Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in den letzten 6 Monaten. Coinbase verdiente dabei 771 Millionen Dollar oder 3,05 Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Verzwanzigfachung des Gewinns, gegenüber den 32 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg ebenfalls exponentiell von 191 Millionen Dollar auf 1,8 Milliarden Dollar an. Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln die Stärke des Krypto-Preiszyklus wider. Am Ende des ersten Quartals hatte das Unternehmen 56 Millionen verifizierte Nutzer. Die Zahl der aktiven Nutzer, die monatlich mindestens eine Transaktion vornehmen, stieg von 1,3 Millionen auf 6,1 Millionen Nutzer.

Umsatz und Gewinn von Coinbase wurden also größtenteils durch die explosionsartige Zunahme der Popularität von Bitcoin und anderen digitalen Währungen angetrieben. Der Preis von Bitcoin stieg von 7.300 Dollar zu Beginn des Jahres 2020 auf fast 59.000 Dollar im vergangenen Quartal an. Am 14. April - dem Tag, an dem Coinbase an die Börse ging - erreichte der Bitcoin sein Rekordhoch von 64.802 Dollar.

Diese exorbitanten Gewinne zogen eine neue Käuferschar an. Einige waren hochkarätige Hedge-Fonds-Manager wie Paul Tudor Jones und Stanley Druckenmiller und Unternehmen wie MicroStrategy, Square und Tesla. Aber auch Einzelinvestoren und Daytrader wurden die durch Kurssteigerungen angezogen.

Der Aktienkurs von Coinbase hat sich seit seinem Börsendebüt eher verhalten entwickelt. Nachdem der Kurs am ersten Handelstag ein Hoch bei 381 Dollar erreichte ist der Kurs seither konsequent gefallen.

Kurzfristig ist Coinbase jedoch vorsichtig mit seiner Geschäftsprognose für die kommenden Monate. Coinbase teilte in der Pressemitteilung an die Aktionäre mit, dass der Krypto-Markt von Natur aus unberechenbar sei und es schwer ist eine Prognose abzugeben. Das Handelsvolumen und die aktiven Nutzer werden hauptsächlich von Änderungen des Bitcoin-Preises und der Volatilität des Marktes beeinflusst. Die Bitcoin-Rallye hat die Bekanntheit von Coinbase selbst vorangetrieben. Die App ist mittlerweile einer der Top-Downloads in Apples App-Store. Das Unternehmen hat auch aktives Marketing betrieben und plant, diese Bemühungen in diesem Jahr deutlich zu erhöhen.

Der Wettbewerb nimmt zu





Derzeit listet Coinbase 109 digitale Vermögenswerte (Coins) auf seiner Börse, aber zwei von ihnen - Bitcoin und Ether - machen mehr als die Hälfte des Handelsvolumens aus. Bitcoin machte 39 % des Handelsvolumens im letzten Quartal aus und Ether 21 %. Coinbase Chief Executive Brian Armstrong sagte, dass man in den kommenden Wochen auch den Handel in Dogecoin anbieten werde.

Aber der Wettbewerb nimmt zu, da jeden Monat neue Marktteilnehmer der Kryptowirtschaft beitreten. Die Konkurrenten unterstützen bestimmte Krypto-Assets, die ein großes Handelsvolumen und ein schnelles Wachstum der Marktkapitalisierung erleben, die Coinbase derzeit nicht unterstützt.

Das Schicksal von Coinbase hängt vom Interesse der Menschen an Investitionen in Bitcoin und andere Kryptowährungen ab. Somit ist der Erfolg und der Nachfragetrend aufgrund der Volatilität der Kryptopreise „inhärent unvorhersehbar" sind.

In der Zwischenzeit bleiben die Regulierungsbehörden bei Kryptowährungen skeptisch. Eine Regulierungswelle gegen die Branche um Betrug und Diebstahl vorzubeugen könnte es für Coinbase schwieriger werden lassen. Die rivalisierende Krypto-Börse Binance wird vom US-Justizministerium und der US-Steuerbehörde derzeit nach Unregelmäßigkeiten untersucht.





Tesla CEO und selbsternannte Kryptoking Elon Musk sorgte mit einer furiosen Rolle rückwärts für große Diskussion in der Kryptoszene. Tesla akzeptiert den Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel für seine Fahrzeuge nicht mehr an.

Die Änderung der Haltung, die per Tweet verkündet wurde, kommt nur wenige Wochen nachdem Tesla für rund 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin kaufte und in seine Bilanz aufnahm.





Einen Monat nachdem IPO von Coinbase hat sich die Euphorie etwas gelegt. Nach dem Blockbuster ersten Handelstag verlor die Coinbase Aktie von ihrem Intraday-Hoch bei 429 USD über 40 % und handelt derzeit im Bereich der 270 USD Marke. Kurzfristig lässt sich das Maihoch bei 306,89 USD als Orientierungspunkt einordnen. Sollte es der Coinbase Aktie gelingen diesen Hochpunkt zu überwinden könnte sich die Situation entspannen und ein weiterer Anstieg in Richtung 341,91 USD mit sich bringen. Unter 250,54 USD dagegen ist der Abwärtstrend weiterhin intakt und ein weiterer Abverkauf in Richtung 201,74 USD wäre möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart,14.05.21

