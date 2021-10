Cohn Robbins Holding Corp.: Fokus auf Tasse-mit-Henkel-Formation

Weitere Suchergebnisse zu "Cohn Robbins Holdings Corp":

Hier liegt was in der Luft: Spekulatives Long Setup für Daytrade mit der Aktie von Cohn Robbins Holding Corp. (CRHC)

Symbol: CRHC ISIN: KYG237261212

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Wir konzentrieren uns auf die Tasse-mit-Henkel-Formation, die inzwischen eine exakte Widerstandslinie bei 9.85 USD gebildet hat. Der 50er-EMA verläuft in der Waagrechten, der 20er-EMA nähert sich von unten, so dass in Kürze ein Golden Cross zu erwarten wäre.

Chart vom 01.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 9.83 USD

Meinung: Die Firma wurde offenbar als Verschiebebahnhof für Aktien im Falle von Fusionen gegründet. Aussagekräftige fundamentale Kennzahlen gibt es nicht.

Mögliches Setup: Unser Setup ist rein charttechnisch als Daytrade motiviert. Wir erwarten, dass das Wertpapier durch die mehrfache Kontakte mit der Widerstandslinie ausreichend Spannung aufgebaut hat, um intraday so weit nach oben zu schießen, dass sich ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis ergibt. Der Trigger liegt beim Überschreiten der Widerstandsline, den Stopp Loss platzieren wir unter dem Tief vom Donnerstag und das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 26. Juli. Ein Termin für neu Quartalszahlen ist noch nicht bekannt. Börsentäglich gibt es weitere interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CRHC.

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

