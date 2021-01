CocaCola und PepsiCo-Aktien: Bewertungsbedenken!

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Der bullische Fall für die Getränkeriesen Coca-Cola Co (NYSE:KO) und PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) ist bei RBC zu einem Ende gekommen, vor allem aufgrund von Bewertungsbedenken.

Nik Modi stufte die Aktie von Coca-Cola von Outperform auf Sector Perform mit einem unveränderten Kursziel von 55 $ herab. Der Analyst stufte auch die Aktie von PepsiCo von “Outperform” auf “Sector Perform” mit einem unveränderten Kursziel von 153 $ herab.

Modi sagte, das Management-Team von Coca-Cola verdiene Anerkennung für die jüngsten Initiativen, einschließlich der organisatorischen Umgestaltung, der Optimierung des Portfolios und anderer Initiativen, aber es werde “Zeit brauchen, bis das Unternehmen in Schwung kommt”, da es viele bewegliche Teile gebe.

Zum Beispiel traten die organisatorischen Änderungen erst am 1. Januar in Kraft und es wird mindestens ein bis zwei Quartale lang “Wachstumsschmerzen” geben. Investoren sehen eine Verbesserung möglicherweise erst im dritten Quartal.

Coca-Cola sieht sich mit ähnlichem Gegenwind konfrontiert wie jedes andere Unternehmen, da soziale Distanzierung und andere Gesundheitsmaßnahmen wahrscheinlich bis mindestens Mitte des Sommers in Kraft bleiben werden, schrieb der Analyst in der Notiz. In der Zwischenzeit werden die Arbeitgeber weiterhin eine “übermäßig vorsichtige” Haltung einnehmen, wenn es darum geht, Arbeitnehmer zu bitten, ins Büro zurückzukehren.

Es ist möglich, dass diese These falsch ist und die Gesellschaft früher als erwartet in ein Szenario wie in den “Roaring 20’s” eintreten wird. In der Zwischenzeit, so Modi, werde die Coca-Cola-Aktie mit dem 26-fachen des nächstjährigen Gewinns pro Aktie gehandelt, was das höchste Bewertungsniveau seit fünf Jahren und einen Aufschlag von 16% gegenüber den Large-Cap-Konkurrenten darstelle.

Modi sagte, dass das starke Engagement von PepsiCo im Bereich Snacks und der Fokus des Managements auf neue Produkteinführungen wie Pepsi Zero Sugar und neue Mountain-Dew-Geschmacksrichtungen darauf hindeuten, dass der jüngste Schwung aufrechterhalten werden kann. Weitere ermutigende Initiativen in der Pipeline sind die Investition in Gatorade Zero und die Positionierung von Bolt 24, um mit Body Armor zu konkurrieren, das sich teilweise im Besitz von Coca-Cola befindet.

PepsiCo’s Energiegetränke-Linie steht jedoch vor einigen kurzfristigen Herausforderungen nach einem Rechtsstreit mit der Muttergesellschaft von Bang, VPX. Während ein Gericht entschied, dass VPX seine exklusive Vertriebspartnerschaft mit PepsiCo bis Oktober 2023 nicht beenden kann, könnten die Reibereien den Weg für Rivalen ebnen, Marktanteile zu gewinnen.

Die PepsiCo-Aktie wird mit dem 24-fachen des nächstjährigen Gewinns pro Aktie gehandelt. Das bedeutet einen Aufschlag von 16% auf den historischen Fünfjahresdurchschnitt und liegt in Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch.

Die Aktien von Coca-Cola wurden am Montagmorgen um mehr als 3% niedriger bei $53,02 gehandelt, während die Aktien von PepsiCo um 2,3% niedriger bei $144,92 notierten.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.