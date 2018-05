Cobalt 27 Capital-Aktie weist positives Profil auf! - Aktienanalyse

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse des Analysten Craig Hutchison von TD Securities:



Laut einer Aktienanalyse bestätigt Craig Hutchison, Analyst bei TD Securities, seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT).



Cobalt 27 Capital Corp. habe ein Abkommen über einen Kobalt-Nickel-Stream im Hinblick auf die Ramu-Mine in Papua Neuguinea geschlossen.



Analyst Craig Hutchison sieht den Deal positiv und hebt das Kursziel für die Cobalt 27 Capital-Aktie von 17,00 auf 18,00 CAD an. Das Risikoprofil bleibe positiv.



Die Aktienanalysten von TD Securities halten in ihrer Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest.



Frankfurt-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:7,75 Euro -0,13% (28.05.2018, 16:33)Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:7,78 Euro -0,26% (28.05.2018, 16:34)TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:CAD 11,77 -0,08% (28.05.2018, 17:04)ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:CA19075M3093WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:A2DTYTTSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:KBLTCobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen. (28.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.