Cobalt 27 Capital-Aktie: klares Chancenübergewicht! - Aktienanalyse

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:



Laut einer Aktienanalyse spricht der Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.



Cobalt 27 Capital Corp. habe einen Deal hinsichtlich eines Kobalt-Nickel-Streams bei der Ramu-Mine in Papua Neuguinea geschlossen. Die Übernahme repräsentiere den ersten Kobalt-Stream-Deal für Cobalt 27, was die Umsetzung der Unternehmensstrategie demonstriere. Die Analysten von Canaccord Genuity zeigen sich in Bezug auf die Aussichten des Kobaltmarktes konstruktiv.



Die Bewertung der Cobalt 27 Capital-Aktie sei seit Jahresanfang gefallen, da Investoren auf den Abschluss eines Streaming-Deals gewartet hätten. Eine Anpassung der NAV-Prognose ziehe eine Erhöhung des Kursziels von 16,50 auf 18,00 CAD nach sich.



Analyst Eric Zaunscherb weist wegen der noch nicht begonnenen Cash flow-Generierung auf den spekulativen Charakter eines Investments hin. Szenario-Analysen würden aber auf ein klares Übergewicht der Chancen gegenüber den Risiken hindeuten.





Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse das Votum "speculative buy".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Stuttgart-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:7,73 Euro -0,90% (25.05.2018, 13:17)Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:8,00 Euro +1,78% (25.05.2018, 11:29)TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:CAD 11,82 -0,34% (24.05.2018)ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:CA19075M3093WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:A2DTYTTSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:KBLTCobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen. (25.05.2018/ac/a/n)

