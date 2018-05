Cobalt 27 Capital-Aktie erhält bedeutenden Katalysator! - Aktienanalyse

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Vancouver ( www.aktiencheck.de ) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse von Analyst Colin Healey von Haywood Securities:Analyst Colin Healey vom Investmenthaus Haywood Securities bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT).Cobalt 27 Capital Corp. habe einen Vertrag zur Übernahme eines Kobal-Nickel-Streams in Bezug auf die produzierende Ramu-Mine in Papua Neuguinea geschlossen. Der Kaufpreis sei sehr attraktiv. Abgesehen davon seien Angaben zur Cash flow-abhängigen Quartalsdividende gemacht worden.Die bereits vom Markt lange erwartete Ankündigung eines Streaming-Deals werde unmittelbar zur Cash flow-Generierung beitragen. Die Analysten von Haywood Securities rechnen angesichts des bedeutenden Katalysators mit positiven Kursreaktionen.Die Aktienanalysten von Haywood Securities stufen in ihrer Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 15,00 auf 17,00 CAD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:7,76 Euro -0,64% (25.05.2018, 16:55)Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:7,89 Euro +0,38% (25.05.2018, 15:29)TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:CAD 11,71 -0,93% (25.05.2018, 17:11)ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:CA19075M3093WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:A2DTYTTSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:KBLTCobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen. (25.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.