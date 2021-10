Co2-Preis – so sind sie dabei

Der Klimawandel, der insbesondere durch Treibhausgase verursacht wird, hält die Welt in Atem. Einer der wichtigsten Hebel, um der Klimaerwärmung Einhalt zu gebieten, sind CO2-Emissionsrechte und der Handel von darauf bezogenen CO2-Emissionszertifikaten. Diese räumen Unternehmen das Recht ein, pro Emissionszertifikat eine Tonne CO2 oder ein äquivalentes Treibhausgas auszustoßen. Verschärfte Klimaziele und beschränkte Kontingente für die Emissionszertifikate waren zuletzt ein großer Preistreiber für die Entwicklung des im Terminmarkt gehandelten CO2-Futures. Hier könnte weiterhin Potenzial bestehen, was auch für Anleger interessante Anlagechancen eröffnen könnte. Vontobel bietet ein Open-End-Zertifikat mit der WKN VX10C0 auf die Co2-Futures.

Der Klimawandel macht unserer Welt zu schaffen. Wetterextreme, Trinkwassernöte und Hunger oder auch das Artensterben in Flora und Fauna sind nur einige der verheerenden Folgen der globalen Erderwärmung. Um dem Einhalt zu gebieten, sind rasche Maßnahmen gefordert. So wurde unter anderem im Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 verabschiedet, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu senken.

Hauptauslöser für den Klimawandel sind die Treibhausgasemissionen. Um das in Paris definierte Klimaziel überhaupt erreichen zu können, müssen die Treibhausgase unbedingt so schnell und stark wie möglich reduziert werden. Ziel soll es sein, die Emissionen weltweit bis in die Jahre zwischen 2045 und 2060 auf null zurückzufahren.

CO2-Emissionszertifikate: was ist das?

Ein Mittel, das zur Reduktion von CO2 oder ähnlichen Treibhausgasen beitragen kann, sind CO2-Emissionsrechte bzw. Emissionszertifikate – in Europa auch EUA (European Union Allowance) genannt. Diese räumen Unternehmen das Recht ein, pro Emissionszertifikat eine Tonne CO2 oder ein äquivalentes Treibhausgas auszustoßen. In Europa soll rund die Hälfte des Treibhausgasausstosses mittels solcher Zertifikate reguliert werden. Eingebunden sind insbesondere Unternehmen, welche besonders energieintensiven Branchen angehören, wie beispielsweise Energieunternehmen, Industriemetall-, Zement- und Papierproduzenten – und solche, die eine gewisse Unternehmensgröße aufweisen. Diesen Unternehmen ist es nicht erlaubt, CO2 oder andere Treibhausgase auszustoßen, ohne dass sie die dafür notwendige Anzahl an CO2-Emissionszertifikaten vorweisen können.

Cap and Trade: der Emissionshandel

Unternehmen, die die Umwelt stärker belasten, indem sie mehr CO2 ausstoßen oder verursachen als sie durch die ihnen zustehenden Emissionszertifikate berechtigt sind, können sich Emissionszertifikate zukaufen. Klimafreundlichere Unternehmen, welche ihr Kontingent nicht ausschöpfen, brauchen weniger Emissionsrechte und können diese verkaufen. Der CO2-Ausstoß wurde so mit einem Preisschild versehen. In der EU limitiert die Europäische Kommission die Gesamtmenge der Emissionsrechte mit einer Obergrenze. Dabei ist geplant, diese Obergrenze von Jahr zu Jahr weiter zu reduzieren.

Das System wird als «Cap and Trade» bezeichnet und soll maßgeblich dazu beitragen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Denn der Handel der Emissionszertifikate soll Unternehmen motivieren, in eine klimafreundlichere Produktion zu investieren. Je teurer die Emissionszertifikate, desto größer die Anreize zu klimafreundlichen Investitionen. Werden die Emissionsrechte allerdings zu teuer, wären betroffene EU-Unternehmen im Vergleich zur weltweiten, nicht betroffenen Konkurrenz nicht mehr wettbewerbsfähig; es wäre dann zu befürchten, dass diese Unternehmen ins nicht regulierte Ausland abwandern. Eine gewisse Anzahl der Emissionszertifikate wird genau aus diesem Grund kostenlos vergeben, alle weiteren werden jedoch gehandelt. Zudem sollen die Güter der nicht betroffenen Unternehmen in Zukunft bei Importen mit einem Zoll belegt werden, um für mehr Gleichheit zu sorgen. Denkbar wären auch andere Ausgleichsmaßnahmen, sodass sich nicht sicher davon ausgehen lässt, dass die vorgesehene jährliche Limitierung der Kontingente auch zu einem Preisanstieg im Handel der Emissionszertifikate führen wird.

Die Regulierung durch Emissionszertifikate wurde allerdings noch nicht auf alle «CO2-Sünder» ausgeweitet. So gibt es nach wie vor Branchen oder Unternehmen, die davon ausgeschlossen sind. Solange dies noch so ist, gibt es keinen starken finanziellen Anreiz, Maßnahmen für die Reduzierung von CO2-Emissionen zu treffen. Um an den Klimazielen festhalten zu können, müssten aber auch solche Unternehmen in absehbarer Zeit mit eingebunden werden.

Entwicklung von CO2-Emissionszertifikaten

Noch vor einigen Jahren lagen die Preise für CO2-Emissionszertifikate erheblich niedriger als heute – bei rund 5 Euro pro Zertifikat beziehungsweise pro Tonne CO2. Für Großkonzerne, die dies bezahlen mussten, war das sehr preiswert. In der Folge waren ihre Bemühungen, die Emissionen gering zu halten, relativ gering.

Das hat sich inzwischen stark verändert. Die Klimapolitik wurde wesentlich verschärft und die Kontingente immer weiter herabgesetzt. Die Preise der Emissionszertifikate sind in der Folge erheblich angestiegen. Dies sei auch notwendig, um das gesetzte Klimaziel erreichen zu können. So hat beispielsweise die Europäische Union im Dezember des vergangenen Jahres wesentlich ehrgeizigere Klimaziele gesetzt: der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis ins Jahr 2030 um 55%, anstatt der bisherigen 40%, gesenkt werden im Vergleich zum Jahr 1990. Außerdem dürften die jährlichen Reduktionen noch weiter angehoben werden.

CO2-Emissionszertifikate wurden nicht zuletzt wegen der politischen Eingriffe erheblich teurer und haben im September dieses Jahres mit über 60 Euro Höchstwerte erreicht.

Mit den höheren Preisen könnten die Emissionszertifikate endlich das bewirken, was bereits vor Jahren erwartet wurde: die Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen würde sich aufgrund des höheren Preises kaum mehr lohnen. In der Folge wird die Energieproduktion aus solchen Energiequellen immer weiter zurückgefahren, sodass vermehrt alternative Energiequellen eingesetzt werden.

Emissionshandel in der EU und der Schweiz

Der Emissionshandel in der Schweiz und in der EU zeigt also eine gewisse Wirkung, das Potenzial bleibt aber weiterhin groß. Erst im letzten Jahr wurden der schweizerische und der europäische Emissionshandel miteinander verknüpft. Befürworter erhoffen sich, dass noch weitere Länder und Weltregionen dazu kommen.

Der Preis der CO2-Emissionszertifikate investierbar gemacht

Aus der Preisentwicklung der CO2-Emissionszertifikate könnten sich auch interessante Anlagechancen für Anleger ergeben. Grundsätzlich kann in die Emissionsrechte mittels der an Terminbörsen gehandelten Futures (Terminkontrakte) investiert werden. Um Anlegern die Partizipation an dieser Preisentwicklung zu ermöglichen, hat Vontobel verschiedene Zertifikate auf den ICE ECX EUA Future im Angebot, der die Preisentwicklung der CO2-Emissionszertifikate abbildet.

Der Basiswert: ICE ECX EUA-Future

Beim ICE ECX EUA Future handelt es sich um einen an der zur Intercontinental Exchange (ICE) gehörenden Terminbörse ICE Endex mit Sitz in den Niederlanden gehandelten Terminkontrakt auf das CO2-Emissionsrecht. Charakteristisch für den Handel mit Terminkontrakten ist die Vereinbarung, einen Vermögensgegenstand (in diesem Fall das CO2-Emissionsrecht) zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Vereinbarung erlaubt es Käufern, den Preis für die Emission einer bestimmten Menge von Treibhausgasen (CO2) zu einem bestimmten Datum in der Zukunft festzuschreiben. Durch die im Voraus monatlich feststehenden Verfallstermine der Kontrakte muss, wenn die Position im Markt aufrechterhalten werden soll, die Position in dem verfallenden Future-Kontrakt regelmäßig in einen Kontrakt mit späterem Verfallstermin gewechselt werden.

Da es sich bei einem Future um ein Termingeschäft handelt, kann die Wertentwicklung des Futures von der Wertentwicklung der betreffenden CO2-Emissionsrechte, auf die sich der Future bezieht, abweichen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Future an der Terminbörse mit einem Auf- oder Abschlag gegenüber den CO2-Emissionsrechten gehandelt wird, weil bestimmte Marktfaktoren im Terminmarkt anders bewertet werden als im Kassamarkt für die CO2-Emissionsrechte..