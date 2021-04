Cloud-Geschäft treibt SAP-Aktie

1. SAP (WKN 716460)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Donnerstag die SAP-Aktie. Mit einem Plus von 0,4% notiert das Papier bei 118 Euro und somit so hoch wie seit letztem Herbst nicht mehr. Der Walldorfer Software-Konzern konnte im ersten Quartal des Jahres kräftiges Wachstum in der wichtigen Cloud-Sparte verzeichnen: So stieg der Erlös beim wichtigen Vorzeige-Produkt „S/4Hana Cloud“ um ein Drittel auf 227 Millionen Euro.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Unter Stuttgarter Anlegern gefragt sind auch die Papiere des Impfstoff-Herstellers BioNTech. Die Papiere des Unternehmens können ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen und notieren knapp 1,7% fester. Auf Monatssicht steht ein Plus von 50%.



3. BASF (WKN BASF11)

Für das DAX-Schwergewicht BASF geht es um 1,2% gen Süden. Gestern kündigte das Unternehmen an, gemeinsam mit zwei Partnern in das Geschäft der chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen einzusteigen. Damit will der Konzern vor allem diejenigen Kunden beliefern, die auf Rohstoffe aus einer umweltfreundlicheren Kreislaufwirtschaft zurückgreifen wollen.