Cliq Digital, Data Modul, Westgrund: Kleine Schwankung, große Wirkung

17.07.2017| Von: Christina Oehler | wikifolio der Woche

„QI Minimum Volatility Germany“ von Nicolas Oehl zählt zu den besten Real-Money-wikifolios in der Top-wikifolio-Rangliste. Oehl konzentriert sich auf Werte mit geringer Volatilität. Der Erfolg von Oehls Handelsidee spiegelt sich in der hohen Sharp Ratio von 5,1 wider. Das wikifolio hat seit Beginn eine durchschnittlich positive monatliche Performance, weswegen es die Auszeichnung „Guter Money Manager“ trägt. Seit Erstellung im Juni 2016 hat das wikifolio ein Plus von 40 Prozent bei einem niedrigen maximalen Verlust von 8 Prozent erzielt. Bisher haben Anleger rund 344.000 Euro in das zugehörige wikifolio-Zertifikat investiert.

