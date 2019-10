Clinuvel Pharmaceuticals sorgt für Freudensprünge bei den Tradern

Geduld zu haben ist an der Börse eine wichtige Eigenschaft. Die vielen wikifolio-Trader, die in den vergangenen Monaten auf steigende Kurse bei Clinuvel Pharmaceuticals spekuliert haben, wurden dabei zuletzt auf eine harte Probe gestellt.

Nach einem zuvor recht stetigen Kursanstieg startete Mitte Juni nämlich eine Korrekturphase, die den Kurs des Biotech-Titels Clinuvel Pharmaceuticals um rund 40 Prozent abstürzen ließ. Jetzt wurden die geduldigen Trader aber doch noch belohnt. Zu Wochenbeginn erhielt das Unternehmen die lang ersehnte Zulassung des Medikaments Scenesse (gegen eine seltene Hauterkrankung, die zu extremer Lichtempfindlichkeit führt) für den amerikanischen Markt. Die Aktie konnte daraufhin fast 50 Prozent zulegen und so die gesamten Verluste der vergangenen Monate mit einem Schlag aufholen.

Bis zu 300 Prozent Gewinne eingetütet

Viele wikifolio-Trader nahmen diese Kursexplosion zum Anlass, um Gewinne bei der Aktie zu realisieren. Und die fielen zum Teil sehr üppig aus. Andre Domaschke

( Fuchs2014 ) hat mit seinen Verkäufen gestern Mittag eine Performance von bis zu 300 Prozent generieren können. Dabei wurde allerdings nur ein sehr kleiner Bruchteil des Anfang 2018 in seinem wikifolio Chancen übergreifend aufgebauten Bestands veräußert. Deshalb ist das Biotechunternehmens mit einem Depotanteil von rund 22 Prozent auch weiterhin die größte Aktie in dem Portfolio, dessen Wert in diesem Jahr um 29 Prozent gestiegen ist. Die Gesamtperformance konnte dadurch auf 242 Prozent vergrößert werden.

Auch in dem wikifolio Value-Unternehmen mit Zukunft von Patrick Brunck

( Anleger3000 ) war Clinuvel einer der Titel, der mitverantwortlich für die bisher so starke Wertentwicklung (plus 208 Prozent in sieben Jahren, plus 25 Prozent seit dem Jahreswechsel) war. Obwohl der Trader ein Drittel der Position gestern verkauft und dabei Gewinne von rund 36 Prozent eingetütet hat, bleibt er optimistisch: „Die Zulassung sollte sich sehr positiv auf die künftige Geschäftsentwicklung auswirken“. Mit rund 17 Prozent Depotanteil ist Clinuvel auch jetzt noch das Schwergewicht in dem Depot.

Mit großer Erleichterung hat Philip Kuschel ( Jumer ) auf die jüngsten Meldungen reagiert: „Endlich ist es soweit. Die FDA erlaubt die Vermarktung von Scenesse in den USA. Darauf haben so viele kranke Menschen Ewigkeiten warten müssen. Natürlich ist das auch für uns Investoren und Clinuvel ein großer Tag. Heute gilt es nur den Anstieg der Aktie von ca. 40 Prozent und mehr zu genießen.“ Genau das hat der Trader dann auch getan, weshalb sich an der 27-prozentigen Gewichtung des Biotech-Wertes in seinem wikifolio Handel von Aktienwerten nichts geändert hat. Das Anfang 2015 eröffnete und mit 145 Prozent im Plus notierende Musterdepot nähert sich dank des starken Kursanstiegs des Schwergewichts wieder seinem Allzeithoch.

Ganz ähnlich liest sich der Kommentar, den Christoph Neemann ( MinusSinus ) in seinem wikifolio Minus Sinus Value Select verfasst hat: „Schön zu sehen, dass Clinuvel es nun geschafft hat und damit viel subjektive Unsicherheit vorbei ist. Für die vielen EPP-Patienten in den USA ein lebensveränderndes Ereignis, da sie lange auf das Präparat warten mussten, das ihnen ein Leben außerhalb des Schattens erlaubt. Für Investoren ebenfalls ein schöner Tag“. Dieser ebenfalls sehr erfolgreiche Trader (Rekordhoch bei einem Plus von 163 Prozent und einem Anstieg um 35 Prozent in 2019) hat sich jedoch nicht nur zufrieden zurückgelehnt, sondern die sehr großen Bestände bei der Aktie (mit 27 Prozent immer noch der absolute Depot-Dino) etwas abgebaut. Dabei konnte er Gewinne von bis zu 90 Prozent mitnehmen.

