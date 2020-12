Clean Power Capital: Das sieht nicht schlecht aus!

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Clean Power Capital gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei Clean Power Capital ging es zuletzt stark auf und ab und der Wert konnte sich nun wieder auf positive Weise fangen. Die Entwicklung! Erst kürzlich war es bei Clean Power Capital in einem sehr starken Aufwärtstrend plötzlich nach unten auf weniger als 70 Cent. Der befürchtete Crash kam jedoch nicht zustande – vielmehr ging es in der letzten Handelswoche wieder um 45 % nach oben, so dass hier ein Comeback möglich ist. Da nun zudem Canaccord Genuity zum Finanzberater von Clean Power ernannt wurde, könnte es durchaus positiv weitergehen bei dem Unternehmen. Im Chart wird allerdings die Volatilität deutlich, denn die Schwankungsbreite über 50 Tage liegt bei mehr als 200 %. Der Ausblick! Der Trend scheint derzeit durchaus stark, der Abstand zum Jahreshoch ist überschaubar und wenn der Kurs wieder auf 1 Euro steigen kann, wäre auch der Weg zu höheren Kursen frei.

Wie wird es bei Clean Power Capital nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





