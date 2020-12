Clean Power Capital: Wahnsinn!

Die Aktie von Clean Power Capital hat in den vergangenen Wochen die Börsen und Börsianer in den Bann genommen. Zuletzt ging es innerhalb von wenigen Tagen in der vergangenen Handelswoche um starke 45 % nach oben. Dies hatten die wenigsten Analysten erwartet.

Zuvor war die Aktie in einem sehr starken Aufwärtstrend plötzlich wieder nach unten ausgebrochen. Der Wert musste in der zweiten Dezember-Woche einen Abschlag von etwa 1 Euro auf weniger als 70 Cent hinnehmen. Dies löste die Befürchtung aus, nun könne es zu einem gewaltigen Crash kommen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clean Power Capital?

Dies ist ausgeblieben: Die Aktie schafft nun aus Sicht der Analysten und Investoren plötzlich wieder einen Ausbruch, der ein Comeback ermöglicht.

Finanzberater engagiert





Dabei wurde bekannt, das Unternehmen würde einen „Finanzberater“ engagieren. Die scheinbar gute Nachricht ist als strategische Entscheidung verkündet worden. Inwiefern sich dieses Versprechen wirtschaftlich auswirkt, ist nicht abzusehen.

Die Börsen scheinen solche Nachrichten jedoch direkt in steigende Kurse umzusetzen – genau dies ist ein Signal für einen letztlich starken Trend. Nun sind wiederum die Charttechniker gefragt, die ihr Placet geben.

Wenn der Kurs wieder auf 1 Euro klettert, ist aus dieser Sicht sofort wieder der Ausbruch nach oben möglich. Ein Kurs von gut 1,20 Euro war bereits vor etwa drei Wochen erreicht worden. Hier ist ausschließlich die Trendanalyse gefragt.

Charttechniker verweisen jedoch auch darauf, dass die Volatilität sehr stark ist. Aktuell liegt die Schwankungsbreite über 50 Tage bei mehr als 200 %.

Insofern ist der Trend hier besonders bedeutend – mit starken Schwankungen vor den Weihnachtstagen oder zumindest in den Tagen zwischen den Jahren ist daher aus dieser Sicht zu rechnen.





