Clean Power Capital: Vorsicht geboten?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Clean Power Capital bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Zwar ist Clean Power Capital in einem vielversprechenden Markt aktiv, doch ob das Unternehmen tatsächlich halten kann, was es verspricht, das scheint unklar. Die Entwicklung! Es scheint, als sollten Anleger von Clean Power Capital genau im Auge behalten, was das Unternehmen liefert. Denn auch wenn die Aussichten gut scheinen, so ist das Unternehmen, das vorher “Organic Flower Investments Group“ hieß und nach dem ersten Hype rund um Cannabis-Aktien in Clean Power Capital umfirmieren ließ, erst kurze Zeit in diesem Markt tätig. Der Zukauf einer Mini-Firma, die sich sich seit Jahren mit einem Wasserstoff-Produkt präsentiert, erweckt nun den Anschein, als sei Clean Power Capital bereits eigenständig im Wasserstoffmarkt aktiv. Auf der Internetseite fehlen dazu jedoch bisher noch die Fakten und es gibt keine genauen Informationen in den Investor Relations. Der Ausblick! Bisher kann Clean Power Capital auf durchaus hoffnungsvolle Visionen verweisen, doch ob das Unternehmen auch Fakten schaffen kann, das muss sich erst noch zeigen.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.