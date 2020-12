Clean Power Capital: Drama!

Clean Power Capital konnte am gestrigen Abend plötzlich einen immensen Gewinn für sich verbuchen. Es ging in den letzten Minuten letztlich um gut 3 % aufwärts. Dies wiederum ist ein unfassbarer Aufschlag, nachdem es zunächst auch in den Morgenstunden erneut abwärts ging. Nun setzt sich ein Drama fort!

Das Unternehmen ist im Segment der alternativen Energien zuletzt zu einem Hype-Wert geworden. Nun dürften indes die Notierungen nach Meinung von Beobachtern nach zunächst unglaublichen Gewinnen und folgenden Abschlägen von inzwischen fast 50 % einen kräftigen Abwärtstrend erreicht haben.

Die Chance auf ein Comeback nach oben ist auch trotz des gestrigen Gewinns zum Abschluss des Handels recht gering. Der Wert befindet sich auch deshalb im Abwärtstrend, weil es keine positiven Nachrichten gibt, die den Aufschlag hätten begründen können.

Tatsächlich jedoch sind die Notierungen nach unten nicht oder nur mäßig unterstützt. Es kann nach Auffassung von Analysten und Investoren zumindest bis zu 50 Cent abwärts gehen. Dies sehen auch technische Analysten so:

Kurzfristig sind die Indikatoren bereits angeschlagen. Der GD38 ist unterkreuzt. Der GD100 sowie der GD200 sind aktuell direkt auf dem Prüfstand. Nun wird es auch hier in dieser Woche spannend – wenn die Kurse am Dienstag nicht sacken, ist ein Comeback immer noch möglich. Auch ohne neue Nachrichten könnte es dann in Richtung von 80 bis 90 Cent wieder aufwärts gehen.





