Clean Power Capital Aktie: Das wird niemand glauben!

Das Unternehmen Clean Power Capital und seine Investoren profitieren derzeit vom Wasserstoff-Hype so stark wie wohl keine andere Gruppierung. Der Kurs konnte auch am Dienstagmorgen gleich mit einem Plus von fast 5 % aufwarten.

Es ist unglaublich, wie schnell sich der Wert von einer kurzen Delle wieder erholen konnte. Die Performance in einem Monat beläuft sich nun auf über 115 %. Damit ist die Aktie sogar noch stärker als der US-Gigant Plug Power, dessen Rallye kaum zu bändigen scheint. Dabei ist Clean Power Capital lediglich ein Beteiligungsunternehmen, das wiederum deutlich überbewertet zu sein scheint.

Dennoch kann die Rallye sich fortsetzen. Das vormalige Kursziel der Börsen schien bei 3 Euro zu liegen. Ist ein weiterer Durchmarsch möglich?

Clean Power Capital: Der Lauf





Der Lauf ist ungeheuerlich. Allein in den vergangenen fünf Tagen gelang dem Wert ein Ausbruch um gut 46 %. Damit hat die Aktie allein in den zurückliegenden drei Monaten schon wieder ein Plus von + 684 % geschafft. Die Notierungen scheinen allerdings so stark zu schwanken wie bei keinem anderen Unternehmen der Branche (im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment).

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clean Power Capital?

Die Volatilität (Schwankungsbreite) für die vergangenen 30 Tage liegt bei 165 %. Was ist da los? Das Unternehmen profitiert von seiner großen Beteiligung bei PowerTaps. Dieses Unternehmen baut Wasserstoff-Tankstellen.

In den USA werdend ie politischen Rahmenbedingungen dafür hergestellt, dieses Segment weiter zu fördern. In Kalifornien möchte der Bundesstaat offenbar 1,5 Milliarden Dollar nur für diesen Bereich investieren. Es bleibt allerdings die Frage, wie groß der Kuchen für PowerTaps ist und wie schnell sich daraus auch Erträge entwickeln werden.

Die Dynamik bei Clean Power Capital ist beachtlich. Offene Fragen auf dem Weg zu 3 Euro bleiben noch.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.