Clean Power Capital Aktie: Was war das denn?!

Nach einer kleinen Schwächephase zum Jahresbeginn hatte sich die Aktie von Clean Power Capital zuletzt wieder vorsichtig nach oben bewegt. Von ihrem jüngsten Tief bei 0,98 Euro waren die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft vor dem Wochenende wieder auf 1,25 Euro angezogen. Am Montag erreichte die Clean Power-Aktie bereits 1,40 Euro, nur um am Dienstag um sage und schreibe mehr als 30 Prozent (!) nach oben zu schießen. Was war das denn?

Kalifornien will in Wasserstoff investieren

Es ist wohl die Reaktion auf eine Pressemittelung von Clean Power Capital vom Dienstag, in der man die Ankündigung des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, gutheißt, im Rahmen eines 4,5-Milliarden-Dollar-Konjunkturvorschlags für den Staatshaushalt 2021, 1,5 Milliarden Dollar in Unternehmen zu investieren, die beim Bau und der Instandhaltung von Lade- und Wasserstoffbetankungs-Infrastruktur aktiv sind. Dass Clean Power diese Initiative begrüßt, kommt wenig überraschend. Man hofft, von dem Geld etwas abzubekommen.

Clean Power Capital hatte Ende Oktober in PowerTap investiert, das führend sei beim Aufbau einer kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung, wie es heißt. Das kalifornische Startup will ein Tankstellennetz aufbauen, bei denen sich Wasserstoff mittels einer patentierten Technologie direkt an den Tankstellen gewinnen lässt. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich laut Clean Power „in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland“.

Aktie von Clean Power mit 170 Prozent Monatsplus

Die Investmentgesellschaft, die erst vor kurzem ins Geschäft mit Wasserstoff eingestiegen ist, profitiert von diesem Schritt vor allem an der Börse. Dass Clean Power Capital alleine am Dienstag seinen Aktienkurs um knapp ein Drittel auf 1,86 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt steigern konnte, ist das eine. Im zurückliegenden Monat hat sich der Wert der Aktie damit bereits um unfassbare 180 Prozent verbessert.

