Clean Power Capital Aktie: Volatil aber chancenreich?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Clean Power Capital gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei Clean Power Capital kann sich auch die derzeitige Erholung nicht negativ auf die Stimmung auswirken. Doch bleibt das auch so? Die Entwicklung! Derzeit befindet sich die Aktie von Clean Power Capital in einer Erholung, nachdem es in den letzten Handelswochen von 0,61 bis auf 3,00 Euro nach oben gegangen war. Nun kommt es auf eine baldige Bodenbildung und darauf an, ein Unterschreiten der Unterstützung bei rund 1,30 Euro zu umgehen. Weil insgesamt die Ausschläge extrem sind – und somit auch volatil – und der Wert stark auf allgemeine positive oder auch negative Nachrichten zu den investierten Bereichen reagiert, ist hier jedoch eine gesunde Portion Vorsicht und Aufmerksamkeit hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung angebracht. Der Ausblick! Sofern bald ein Boden gefunden wird, könnte der Wert wieder die 3,00 Euro in den Fokus nehmen – es bleibt also spannend.

Wie wird es bei Clean Power Capital nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.