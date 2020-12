Clean-Power-Capital-Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Der Kurs der Clean-Power-Capital-Aktie spielt dieser Tage nur noch verrückt. Nachdem das Papier infolge einer Investition in Powertap Hydrogen Fueling komplett durch die Decke ging, folgte darauf recht schnell wieder eine unschöne Korrektur. In der laufenden Woche zeigten die Anleger sich dann wieder regelrecht euphorisch.

Grund dafür waren neue Meldungen aus Kanada, wo bis 2050 die Klimaneutralität geplant wird. Wasserstoff soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Clean Power griff dies in einer Pressemitteilung auf und sorgte damit an den Märkten für Begeisterung. Innerhalb kürzester Zeit sprang der Kurs der Aktie wieder um mehr als 30 Prozent in die Höhe.

Jetzt werden Gewinne mitgenommen





Der kurzfristige Aufwärtstrend reichte leider nicht aus, um schon wieder neue Kursrekorde feiern zu können. Stattdessen entschieden sich am Donnerstag viele Anleger, frühzeitig Gewinne mitzunehmen. Das führte schließlich zu Kursverlusten von 6,67 Prozent bis zum Handel am Nachmittag und der Kurs fiel bis auf 1,40 CAD zurück.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clean Power Capital?

Das bisherige Hoch bei 1,97 CAD rückt damit in einige Entfernung, ist aber noch lange nicht unerreichbar geworden. Solange die Nachrichtenlage weiterhin positiv ausfällt, könnten die Bullen noch einmal zu einem Angriff auf höhere Kursregionen animiert werden. Für Anleger ist es daher wichtig, den Newsflow stets im Auge zu behalten.

Nichts als Träumerei?





Ganz ungefährlich ist die Clean-Power-Capital-Aktie nicht. Das Unternehmen punktet dieser Tage vor allem mit großen Versprechungen. So sollen etwa in den USA in den kommenden Jahren mehr als 1.000 Wasserstofftankstellen von Powertap entstehen. Die Aktionäre geraten bei solchen Ankündigungen leicht ins Träumen.

Bisher gibt es aber nur wenig Handfestes und es steht noch nicht eine einzige Tankstelle für Wasserstoff von Powertap auf US-amerikanischem Boden. Das soll nicht heißen, dass dieser Zustand sich nie ändern wird. Es wird in der Zukunft aber noch genügend Gelegenheiten für Enttäuschungen geben. Die Anleger können nur hoffen, dass diese ungenutzt verstreichen.





