Clean Power Capital Aktie: Es wird konkret!

Seit einigen Wochen pendelt die Aktie um den Bereich 1,50 CAD. Auch in der vergangenen Handelswoche orientierte sich der Kurs – nach einem kurzzeitigen Abtauchen – an dieser Zone. Dennoch dürften Anleger nun wieder Freude mit der Clean Power Capital Aktie haben.

Die reinste Achterbahnfahrt der Gefühle. Das trifft wohl am ehesten auf die Clean Power Capital Aktie. In das Jahr 2020 startete die Aktie mit einem Kurs von 0,49 CAD. Bis Ende März fiel der Kurs dann auf erschreckende 0,07 CAD zurück. Gerade als man im Mai dachte die Aktie hat wieder Fahrt aufgenommen, sackte der Kurs erneut ab.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clean Power Capital?

Ende Juli erreichte der Kurs mit 0,05 CAD ein neues Jahrestief. Auch wenn sich die Aktie im weiteren Verlauf erholen konnte, stieß sie im Bereich um 0,45 CAD auf charttechnischen Widerstand. Auf den Break Ende Oktober folgte dann endlich das, worauf Anleger sehnsüchtig gewartet hatten.

So zündete die Aktie im November eine Kursrakete. Binnen weniger Wochen hatte sich der Kurs mehr als vervierfacht! Am Ende stand für den November 228-prozentiges Plus. Folglich setzte im weiteren Verlauf bis Mitte Dezember eine stärkere Konsolidierungsphase ein.

Die Korrekturbewegung scheint nun endgültig beendet. Denn seither konnte die Aktie um starke 55 Prozent zulegen. Seit einigen Tagen bewegt sich die Aktie um den 1,50 CAD Bereich. Formiert sich hier womöglich ein charttechnischer Widerstand?

Als nächstes Etappenziel steht das Jahreshoch (1,97 CAD) parat. Darüber hinaus beträgt momentan der Abstand zur unteren 38-Tage-Linie (GD38) 18 Prozent.

Man darf zugleich aber nicht außer Acht lassen, dass die Clean Power Capital Aktie aufgrund der Aktivitäten im Cannabis- und Wasserstoff-Bereich eine hohe Volatilität aufweist. So kann es weiterhin zu teils großen Kursschwankungen kommen.

Nichtsdestotrotz kann sich die bisherige Jahresperformance der Clean Power Capital Aktie sehen lassen. So hat sich der Kurs seit Jahresbeginn mit einem Zuwachs von 210 Prozent mehr als verdreifacht.





