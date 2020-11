Classic Minerals: Dem Cashflow einen Schritt näher

Positive Neuigkeiten für und vom australischen Goldexplorer Classic Minerals (WKN A0NA2L / AS CLZ)! Wie das Unternehmen meldet, hat Western Areas Ltd den Einspruch gegen die Registrierung des Liegenschaftsantrags MLA 74/249 zurückgezogen. Was bedeutet, dass Classic nun mit den Planungen für die Goldproduktion auf dem Kat Gap-Projekt fortfahren kann!



Western Areas hatte den Einspruch ursprünglich auf Grund potenzieller Probleme mit einer Frischwasserleitung eingereicht, die unter den Liegenschaften von Classic verläuft und einige Betriebe von Western versorgt. Jetzt wurde eine Studie zu diesem Thema abgeschlossen und man kam übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Aktivitäten von Classic weder die Leitung noch die Belieferung von Western Area beeinträchtigen werden.



Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, mit der Classic nach eigener Aussage der Cashflow-Generierung im Jahr 2021 einen weiteren Schritt näherkommt. Mit dem Rückzug des Einspruchs können nun weitere Meilensteine auf dem Weg zur Produktion folgen, die sich auch auf die Bewertung des Marktes für Classic Minerals auswirken könnten. Dazu gehören:





- Antrag auf Zugang zu Abbaubereich - jetzt abgeschlossen durch Rücknahme des Einspruchs.

- Beginn der Verhandlungen über den Native Title (voraussichtlicher Abschluss am 26. Dezember 2020)

- Zustimmung zur Genehmigung des Native Title

- Genehmigung der Bergbaupacht MLA 74/249

- Einreichung des Bergbauplans



Classic steht kurz davor, alle Studien und Unterlagen fertigzustellen, die für die Einreichung des Bergbauplans benötigt werden. Das soll sofort erfolgen, sobald die Genehmigung der Bergbaupacht MLA 74/249 erteilt wurde.



Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit diesen Initiativen bereits damit begonnen, eine Vormachbarkeitsstudie zu Kat Gap zu erstellen, von der man erwartet, dass sie zeigt, dass das Projekt schnell in Produktion gebracht werden kann – und zwar mit einer kostengünstigen Gewinnungsmethode, die es Classic erlauben soll, schnell Cashflow zu generieren!



Fazit:



Es bedarf kaum einer Erklärung, dass diese Nachricht große Bedeutung für Classic hat. Auch in Australien wurden die Neuigkeiten sehr positiv aufgenommen. Auf Kat Gap hat Classic in geringer Tiefe bislang eine geschlussfolgerte Ressource von 975.722 Tonnen bei 2,96 g/t Gold und damit 92.856 enthaltenen Unzen definiert, konnte aber zuletzt immer wieder vielversprechende Explorationsergebnisse präsentieren – z.B. 2 Meter mit 116 g/t Gold und 4 Meter mit 76 g/t Gold! Kein Wunder also, dass das Unternehmen hier Potenzial für einen signifikanten, anhaltenden Explorationserfolg und demzufolge auch eine signifikantes Ressourcenwachstum sieht und davon ausgeht eine erfolgreiche Produktion aufnehmen zu können.



