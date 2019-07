Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag will Clankriminalität effektiv bekämpfen. Dazu haben die Liberalen jetzt einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Ziel ist die Erarbeitung einer bundeseinheitlichen Strategie. Das Bundeskriminalamt soll nach den Vorstellungen der FDP-Fraktion die Landeskriminalämter bei der Bekämpfung lokaler Clanstrukturen unterstützen. Die Arbeit einzelner Behörden wie Zoll, Ausländerbehörden, Gewerbeaufsicht und Polizei soll darüber hinaus effektiver koordiniert werden.Einem Bericht des Westfalen Blatts nach wurden laut des Lagebilds zur Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 874 Straftaten in Ostwestfalen-Lippe registriert, 14.000 waren es in ganz NRW. Im Jahr 2018 wurden im Kreis Minden-Lübbecke 78 Straftaten gezählt, zwei mehr, als in der Stadt Bielefeld.Der Antrag der FDP-Bundestagsfraktion kann hier eingesehen werden: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/111/1911105.pdf