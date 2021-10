Cisco Systems: der Sprung ins Cloud-Geschäft könnte der Aktie neuen Schub verleihen!

Kann Cisco Systems (CSCO) den Platzhirschen im Cloud-Geschäft Amazon, Google & Microsoft Paroli bieten? Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: CSCO ISIN: US17275R1023

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Netztwerkspezialisten verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten ein Plus von 8 Prozent und konnte sich dabei in einem mittelfristigen Aufwärtstrend halten. Momentan stabilisiert sich das Wertpapier nach einem Rücksetzter in Höhe der gleitenden Durchschnitte. Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg frei zum letzten Pivot-Hoch.

Chart vom 19.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 55.74 USD

Meine Expertenmeinung zu CSCO:

Meinung: Der Netzwerkspezialist hat angekündigt sine bisherige Spezialisierung auf Router und Switches für das Internet aufgeben und mit Abo-Modellen für Cloud-Dienstleistungen Geld verdienen zu wollen. Hier ist allerdings mit etablierten Anbietern wie Amazon, Google und Microsoft zu rechnen.

Mögliches Setup: Ein Bruch der Widerstandslinie würde charttechnische Argumente für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends liefern und das Kaufsignal darstellen. Den Stopp Loss würden wir unter den beiden letzten Tageskerzen der Vorwoche setzen. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Hoch. Frische Quartalszahlen gibt es am 17. November, so dass wir ausreichend Zeit für einen Swingtrade hätten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CSCO.

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2021

