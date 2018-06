Cisco Systems-Aktie nach unten abgeprallt - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) fiel im August 2017 auf ein Tief bei 30,36 USD zurück und startete danach zu einer steilen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Wert bis 13. März 2018 auf ein Hoch bei 46,16 USD geführt. Nach einem Rücksetzer auf 40,19 USD habe er am 10. Mai 2018 das Hoch bei 46,16 USD attackiert. Obwohl es zu einem Tagesschlusskurs darüber gekommen sei, sei die Aktie an diesem Widerstand nach unten abgeprallt. Seitdem befinde sie sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei attackiere sie in dieser Woche ihren Aufwärtstrend seit August 2017.



Sollte sich der Bruch des Aufwärtstrends seit August 2017 bestätigen, müsse kurzfristig mit weiteren Abgaben in Richtung 40,19 USD gerechnet werden. Sollte diese Marke fallen, wäre sogar eine Topformation in Form eines Doppeltops mit einem rechnerischen Ziel bei 34,83 USD vollendet. Ein Anstieg über 43,23 USD würde das Chartbild aber wieder etwas aufhellen. Gewinne bis 46,16 USD wären dann möglich. (Analyse vom 01.06.2018)



Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,75 EUR -0,86% (31.05.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,74 EUR +0,51% (01.06.2018, 08:48)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:42,71 USD -0,33% (31.05.2018, 22:00)ISIN Cisco Systems-Aktie:US17275R1023WKN Cisco Systems-Aktie:878841Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:CISNasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:CSCOCisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).CEO:Charles H. Robbins (01.06.2018/ac/a/n)