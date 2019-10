Cisco Systems: Abwärtstrend wackelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Technologiewerte präsentieren sich seit einigen Wochen wieder merklich nachgefragt, beim US-amerikanischen Netzwerkausrüster Cisco Systems bahnt sich zudem ein möglicher Boden an und könnte für weiteren Auftrieb in der Aktie sorgen.

Im Langfristchart präsentiert sich die Cisco Systems-Aktie im Gewand eines intakten Aufwärtstrends und erreicht nach einem dynamischen Kursanstieg zum Ende der letzten Anstiegsphase ein Hoch bei 58,26 US-Dollar. Im Juli kippte die Stimmung der Aktionäre jedoch und führte zu einem Kursabschlag zurück auf das Unterstützungsniveau von rund 46,00 US-Dollar. Seit August basteln Marktteilnehmer aber offenbar an einem Boden in diesem Bereich und trieben das Wertpapier zuletzt an ihren kurzfristigen Abwärtstrend um 47,40 US-Dollar heran. Gelingt es in dieser Woche demnach einen Ausbruch darüber zu vollziehen, sollte sich der Ausbau des Doppelbodens weiter festigen und ein kleineres Kaufsignal hervorbringen können.

Chancen für Ausbruch stehen gut

Gelingt es dem Cisco Systems-Papier über das Niveau von mindestens 47,40 US-Dollar zuzulegen, könnten sich rasch weitere Kursgewinne zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt von 48,81 US-Dollar einstellen. Darüber bestünde die Möglichkeit schließlich an den markanten Mehrfachwiderstand bestehend aus dem EMA 200 und der Hürde von rund 50,00 US-Dollar zuzulegen. Aber erst darüber kann der vorliegende Boden technisch abgeschlossen werden. Ein Kursrutsch unter die jüngsten Verlaufstiefs von grob 46,00 US-Dollar würde hingegen die Annahme von fortgesetzten Abgaben zurück auf 43,50 US-Dollar forcieren, unter Umständen werden noch einmal die Dezembertiefs bei 40,25 US-Dollar angesteuert.

Cisco Systems (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Cisco Systems Strategie für steigende Kurse WKN: VF5X3U

Typ: Faktor akt. Kurs: 1,90 - 1,95 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 5,95 Euro

Basiswert: Cisco Systems Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 47,39 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 2,43 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 25 Prozent Vontobel Zertifikate

