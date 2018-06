Cisco-Puts mit 117%-Chance bei Kursrückgang auf 40,19$

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnten Abgaben den Kurs der Cisco-Aktie (ISIN: US17275R1023) weiter belasten. Hier die Analyse:

„Rückblick: Cisco Systems fiel im August 2017 auf ein Tief bei 30,36 USD zurück und startete danach zu einer steilen Rally. Diese führte den Wert bis 13. März 2018 auf ein Hoch bei 46,16 USD. Nach einem Rücksetzer auf 40,19 USD attackierte er am 10. Mai 2018 das Hoch bei 46,16 USD. Obwohl es zu einem Tagesschlusskurs darüber kam, prallte die Aktie an diesem Widerstand nach unten ab. Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei attackiert sie in dieser Woche ihren Aufwärtstrend seit August 2017.

Ausblick: Sollte sich der Bruch des Aufwärtstrends seit August 2017 bestätigen, muss kurzfristig mit weiteren Abgaben in Richtung 40,19 USD gerechnet werden. Sollte diese Marke fallen, wäre sogar eine Topformation in Form eines Doppeltops mit einem rechnerischen Ziel bei 34,83 USD vollendet. Ein Anstieg über 43,23 USD würde das Chartbild aber wieder etwas aufhellen. Gewinne bis 46,16 USD wären dann möglich.“

Wenn die Cisco-Aktie auf das negative Kursziel von 40,19 USD fällt, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 42 USD

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf die Cisco-Aktie mit Basispreis bei 42 USD, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM12KF0, wurde beim Aktienkurs von 42,90 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,168 USD mit 0,078 - 0,081 Euro gehandelt.

Gibt die Cisco-Aktie in spätestens einem Monat auf 40,19 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,17 Euro (+109 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 44,6079 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Cisco-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,6079 USD, BV 0,1 ISIN: DE000PP8WLE9, wurde beim Aktienkurs von 42,90 USD mit 0,15 – 0,17 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Cisco-Aktie auf 40,19 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,37 Euro (+117 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Cisco-Aktien oder von Hebelprodukten auf Cisco-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek