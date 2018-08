Cisco: Kurz vor dem Durchbruch?

Das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen Cisco berichtete kürzlich über die jüngsten Quartalsergebnisse. Demnach habe man einen Gewinn je Aktie von $0.71 und einen Umsatz in Höhe von $12.8 Mrd. vorlegen können. Damit wurden die Konsenserwartungen der Analysten mit $0.69 und $12.8 Mrd. leicht über- bzw. genau getroffen. Auch beim Ausblick zeigt sich die Unternehmensführung positiver gestimmt.Im Chart macht sich die fundamental gute Entwicklung bemerkbar. So stieg der Kurs zwischen August 2017 und März dieses Jahres in der Spitze rund 52%. Dieser Anstieg wird von den Bullen seit nun fast einem halben Jahr konsolidiert (siehe Tageschart). Aktuell befindet sich der Kurs wieder am Allzeithoch bei rund $46. Falls es den Bullen gelingt, diese Konsolidierung zu verlassen und für neue signifikante Hochpunkte zu sorgen, liegt das nächste Ziel im Bereich des 161.8%-Retracements der Spanne der Konsolidierung. Dort liegt auch die runde $50. Falls die Bären wieder dominieren sollten, findet der Kurs $40.50 bis $41 eine Cluster-Unterstützung. Diese besteht aus einer horizontalen Unterstützung im Tages- und Wochenchart sowie der steigenden 50-Wochenlinie und der 38,2%-Retracementmarke der letzten Hauptbewegung im Wochenchart.











Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.