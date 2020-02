Church & Dwight (CHD): Produzent von Reinigungsmitteln mit blitzsauberem Setup!

Weitere Suchergebnisse zu "Church & Dwight":

Symbol: CHD ISIN: US1713401024



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Der Kursverlust von etwas über drei Prozent in den vergangenen sechs Monaten hinterließ eine deutliche Beule im langfristigen Chart. Das Gap-Up nach den letzten Quartalszahlen vom Freitag der letzten Woche sorgt trotzdem für Optimismus. Die momentane Konsolidierung bildet eine Widerstandslinie bei etwas über 74 USD oberhalb der Kurslücke aus. Wenn die Kurslücke hält, sieht alles gut aus.



Chart vom 06.01.2020 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 20.55 USD





Meine Expertenmeinung zu CHD

Meinung: Church & Dwight Company, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Reinigungs– und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Natriumbicarbonat (Backpulver), einer vielseitigen Chemikalie, die auch in Reinigungsprodukten enthalten ist. Der Vertrieb ist breit aufgestellt. Zu den Kunden zählen Handelsketten wie Supermärkte und Drogerien, aber auch Industriekunden. Die letzten Zahlen fielen schwächer als erwartet aus, die Aussichten für die Zukunft sind aber positiv.

Mögliches Setup: Unser Swingtrade verspricht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.2, wenn wir den Trade bei 75.01 USD eingehen, den Stopp Loss knapp unter der Widerstandslinie bei 73.99 USD setzen und das Kursziel beim letzten Pivot-Hoch von 77.24 ins Visier nehmen. Die Quartalszahlen sind erst wieder für Mai geplant, so dass wir auf diese zunächst keine Rücksicht nehmen brauchen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CHD.

Analyse erstellt im Auftrag von



Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen