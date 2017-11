ChroMedX: Volltreffer! Ein Tagesgewinn von 68% ist nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "ChroMedX":

Nachdem ChromedX am Freitag einen Kursgewinn von 0,187 Euro auf 0,218 Euro gezeigt hatte, haben wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service am Sonntag eine Meldung zukommen lassen, die mit der folgenden Überschrift versehen war: „ChroMedX: Nächster Versuch! Wird der Ausbruch jetzt geschafft?“ Der Artikel wurde am Montagfrüh um 06.50 Uhr – weit vor Börsenstart - veröffentlicht. Damit Sie es glauben, hier der Originaltext aus dem Express-Service vom Sonntag:



26.11. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei ChroMedX (WKN A12B6G) hatten wir zuletzt einen höchst spekulativen Trade ab 0,22 Euro mit einer Absicherung bei 0,17 Euro vorgeschlagen. Wir bleiben bei diesem Einstiegskurs, würden ab die Absicherung auf 0,19 Euro anheben.





Diejenigen, die diesem Trading-Tipp gefolgt sind und am Sonntag eine Stop-Buy-Order bei Tradegate mit unserem Einstiegskurs von 0,22 Euro in den Markt gelegt hatten, wurden mit einem Eröffnungskurs von 0,28 Euro überrascht und die Aktie stieg im Tagesverlauf auf 0,47 Euro. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag waren das mehr als 130% Kursgewinn. In unserem Artikel stand u.a.: „Der erneute Kurssprung von 0,187 Euro auf bis zu 0,218 Euro am 24.11. könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass sich bei ChroMedX was tut. Es könnte aber sein, dass die Aktie jetzt wieder in den Fokus der spekulativen Anleger gerät und sich dadurch weitere Kursbewegungen zeigen. Immerhin steckt hinter der Produktentwicklung eines tragbaren Blutanalysesystems eine Menge Fantasie und vielleicht auch ein Markterfolg.“Es hat sich „was getan“ bei ChromedX. Mit der Meinung, dass das Blutanalysesystem von ChromedX Potenzial hat, scheinen wir nicht allein zu sein, denn wir haben heute recherchiert, dass eine Absichtserklärung zwischen ChromedX und dem Diagnostikmarketing-Speziallisten Dx Economix mit dem Inhalt vereinbart wurde, das Shareholder Value zu maximieren. Wir entnehmen aus dieser Meldung, dass entweder die Vermarktung des Produkts HemoPalm oder das ganze Unternehmen verkauft werden soll. Im Text der Veröffentlichung steht u.a., dass man zuversichtlich ist während der Vertragslaufzeit eine „hochwertige Transaktion“ durchführen wird. Mehr – wie üblich – im Express-Service!