Christian Stocker: „Steigende Unternehmensgewinne sind das Futter für die Börse“

onemarkets: Herr Stocker, wie stufen Sie die Rahmenbedingungen für das Börsenjahr 2021 ein?

Stocker: Nach den vielen Unsicherheiten der vergangenen Jahre wie Brexit und Handelskriege besteht eine berechtigte Hoffnung, dass es im neuen Jahr wieder in geregelten Bahnen läuft. Letztlich könnten sich 2021 viele Sorgen verflüchtigen und Menschen und Börsen wieder aufatmen.

onemarkets: Gilt das auch in Bezug auf das Corona-Virus?

Stocker: Zugegeben, nicht alles wird eitel Sonnenschein sein. Man denke nur an krisengebeutelte Branchen wie die Gastronomie. Hier kann es zu zahlreichen Insolvenzen kommen. Doch sobald ein Covid-19-Impfstoff für breite Schichten der Weltbevölkerung verfügbar ist, dürfte es zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung sowie einer Wende bei den Unternehmensgewinnen kommen. Ein ausschlaggebender Punkt, denn steigende Gewinne sind das Futter für die Börse.

onemarkets: Wo wird der DAX® in einem Jahr stehen?

Stocker: Unsere grundlegenden Wirtschaftsprognosen im Hinblick auf die mittelfristigen Marktaussichten sind positiv. Daher sind wir auch für den weiteren DAX® -Verlauf zuversichtlich. Anleger sollten aber nicht einen geradlinigen Aufwärtstrend erwarten. Immer wenn die Volatilität vorübergehend sprunghaft ansteigt, könnte eine Buy-the-Dip-Strategie ratsam sein. Mit anderen Worten: Kursrückschläge zum Kauf nutzen.

onemarkets: Welche Branchen werden dieses Jahr die Gewinnerliste anführen?

Stocker: Wir ziehen 2021 vor allem zyklische Branchen wie die Automobil- und Chemie­industrie oder auch den Maschinenbau vor. Zudem übergewichten wir die Bereiche Gesundheit und europäische Technologie. In diesen Sektoren sollte das Gewinnwachstum besonders dynamisch ausfallen.

onemarkets: Blue Chips vs. Small Caps – wer wird die Nase vorn haben?

Stocker: In früheren Jahren war zu beobachten, dass bei einem konjunkturellen Aufschwung vor allem Small und Mid Caps profitierten. Das ist auch für 2021 zu erwarten. Bereits zum Jahresende hat sich eine derartige Entwicklung sowohl in den USA als auch in Europa abgezeichnet, die andauern dürfte.

onemarkets: Welche besondere Überraschung könnte 2021 auf Anleger warten?

Stocker: Hier gilt es zwei Seiten zu betrachten. Negativ wäre es, wenn sich die Impfstoffe als nicht genügend wirksam herausstellen würden. Positiv überraschen könnte die Konjunktur. Sollte der Aufschwung stärker als erwartet ausfallen, dürften davon auch die Unternehmensgewinne profitieren. Ein Umstand, welcher eine Kursrallye an den Aktienmärkten entfachen könnte.

onemarkets: Herr Stocker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

