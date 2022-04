Christian Stocker: „Für mich bleiben Aktien als Sachwerte die erste Wahl.“

UniCredit-Aktienstratege Christian Stocker über das Comeback der Inflation und wie Anleger auf dieses fast vergessene Schreckgespenst reagieren können.

onemarkets: Herr Stocker, in der Eurozone herrscht derzeit Rekordinflation. Müssen wir uns dauerhaft auf steigende Preise einstellen?

Christian Stocker: In diesem Jahr dürfte die Inflation infolge von Liefer- und Versorgungsengpässen tatsächlich sehr hoch bleiben. Wir bei UniCredit rechnen im vierten Quartal 2022 mit einer Inflationsrate von 5,8 Prozent in der Eurozone. Damit sollte der Höhepunkt allerdings erreicht sein und die Inflationswelle wieder spürbar abflachen. Zwar werden die Preise auch im kommenden Jahr zulegen, aber mit deutlich geringerem Tempo. Wir gehen in unserem Basisszenario von einem Preisanstieg von einem Prozent im Euroraum im vierten Quartal 2023 aus.

onemarkets: Die EZB sieht die Inflation noch relativ gelassen. Zu gelassen?

Stocker: Wir erwarten, dass die EZB keine hastigen Maßnahmen ergreifen wird. Gleichwohl: Mit der jüngsten Anhebung ihrer Inflationsprognose hat sie sich die Möglichkeit geschaffen, eine Normalisierung der Geldpolitik einzuläuten. Wir rechnen damit, dass die EZB gegen Ende des Jahres den Einlagenzins, der derzeit bei minus 0,5 Prozent liegt, um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird – auf dann minus 0,25 Prozent.

onemarkets: Die US-Notenbank Fed hat es da wesentlich eiliger. Warum?

Stocker: In den USA ist die Situation eine andere. Dort steht die Inflation auf einer breiteren Basis. Zudem herrscht am Arbeitsmarkt nahezu Vollbeschäftigung. Wir gehen davon aus, dass die Fed dem jüngsten Zinsschritt im März noch fünf weitere Anhebungen in diesem Jahr folgen lassen wird.

onemarkets: Zu welchen Anlagen raten Sie in diesem komplexen Umfeld?

Stocker: Für mich bleiben Aktien als Sachwerte die erste Wahl. Allen Widrigkeiten zum Trotz gehen wir davon aus, dass die europäischen Unternehmen ihre Gewinne in diesem Jahr um acht Prozent steigern werden. Und damit stärker als die Inflation. Nichtsdes­totrotz sollte man den Fokus auf bestimmte Branchen richten.

onemarkets: Und zwar?

Stocker: Zum Beispiel auf defensive Sektoren. Dazu zählen vor allem Branchen, die Grundbedürfnisse bedienen, so etwa der Nahrungsmittelsektor. Aber auch die Pharma- und Telekommunikationsbranche. Unternehmen aus diesen Bereichen verfügen über eine gewisse Macht, Preiserhöhungen weiterzugeben. In diesem Fall werden Umsatz und Gewinn von der Inflation nicht oder nur wenig beeinträchtigt.

onemarkets: Herr Stocker, vielen Dank für das Gespräch.

Bildnachweis:

UniCredit Bank AG

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Christian Stocker: „Für mich bleiben Aktien als Sachwerte die erste Wahl.“ erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).