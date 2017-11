Christian L. und seine erste Fuck-up-Night

12.980 Punkte preiste Ayondo den DAX um 0.02 Uhr am Sonntag Morgen als Jamaika wenige Minuten vorher von der FDP beerdigt worden war. Wenige Minuten später sackte der DAX etwas durch –. Christian Lindner ist ein Start-up-Typ und konsequent wie er ist war das seine erste Fuck-up-Night. In Berlin ist sowas schwer im Trend in der Start-up-Szene. Die Schwampel ist also Geschichte. Vorerst – so würden wir schätzen. Mit der FDP hat ausgerechnet eine wirtschaftsfreundliche Partei die Jamaika-Verhandlungen platzen lassen. Die Investoren am Aktienmarkt dürfte dies aber nur kurz stören. Politische Börsen haben kurze Beine und sie werden auch durch Christian Lindner oder Jürgen Trittin nicht länger. Der DAX dürfte sich kurz schütteln und danach zur Tagesordnung übergehen. Mit einer Ausnahme – ein Rücktritt Angela Merkels dürfte die Investoren doch heftiger verunsichern. Im Allgemeinen aber gilt: Die wesentliche Politik für die Finanzmärkte wird in Frankfurt gemacht mit dem billigen Geld der EZB und ebenso wesentlich in Washington mit der US-Notenbank. Ein Trost für Aktionäre und jene, die sich Sorgen machen um den DAX: In Spanien zog sich zuletzt die Regierungsbildung über etliche Monate und die Phase war eine der besten für den IBEX in den letzten zehn Jahren. Was wird der DAX nun machen? Einfache Antwort – sich schütteln und dann auf die schauen, die wirklich regieren: Die Notenbanken.

Denn ob in Berlin Angela Merkel oder ein anderer den Vorturner gibt und Schäuble oder Kubicki die Kassen überwachen und Andi Scheuer oder Alexander Dobrindt das Land mit schwachsinnigen Maut-Vorschlägen oder ähnlichem beglücken, das interessiert Investoren von Blackrock bis Allianz kein Stück.