Chor-WE Altenberg

Lieber Jong, lieber Chor, hier sende ich Euch die Beschreibung/Anfahrt zum Tagungshaus in Altenberg:

Altes Brauhaus Altenberg

Ludwig-Wolker-Str. 12

51519 Odenthal-Altenberg

Altenberg liegt am Beginn des Dhünntales und ist das Eingangstor zum Bergischen Land. Trotz seiner ländlichen Prägung ist es keine zwanzig Kilometer von den Stadtzentren Kölns, Leverkusens und Bergisch Gladbachs entfernt und gut zu erreichen.



So erreichen Sie uns mit dem Auto:

Folgen Sie von der A1 (Ausfahrt 97: Burscheid), bzw. A3 (Ausfahrt 24: Leverkusen-Zentrum) der Beschilderung Odenthal-Altenberg. Da unser Haus in einer Fußgängerzone liegt, benutzen Sie bitte von Blecher bzw. Odenthal die erste Einfahrt nach Altenberg (Hauptstrasse). Parkplatzmöglichkeiten befinden Sie vor unserem Haus. Der Parkplatz ist bewirtschaftet. Ziehen Sie bitte an der Schranke ein Parkticket. Dieses können Sie als Gast an unserem Empfang gegen ein kostenfreies Ticket umtauschen. Wir können Ihnen leider keine Garantie auf einen freien Parkplatz gewährleisten!

Einen schöne Sonntag wünsche ich Euch und bis morgen liebe Grüße Evelyn