Chipmangel macht Daimler zu schaffen

Anleger scheinen am letzten Handelstag der Woche vorerst etwas ruhiger zu agieren. Der DAX zeigt sich folglich nahezu unverändert bei rund 15.630 Punkten. Am frühen Nachmittag werden die US-Arbeitsmarktdaten aus dem Mai erwartet. Die Statistik gilt als wichtiger Indikator für die US-Wirtschaft und somit auch für die Börsen. In Deutschland wurden indes einige Indexverschiebungen angekündigt und hielten gute Nachrichten für zwei Börsenneulinge bereit: So rückt Auto1 ab Ende Juni in den MDAX auf, während die Vodafone-Tochter Vantage Towers in den SDAX aufgenommen wird.