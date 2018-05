Chinesischer Yuan dürfte in den nächsten Monaten schwächer tendieren

Wien (aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt mit den USA scheint fürs Erste gelöst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die USA würden die Androhung zurücknehmen, auf chinesische Produkte Zölle zu erheben; auch die Forderung, das Handelsbilanzdefizit um USD 200 Mrd. bis 2020 zu reduzieren sei relativiert worden. China habe im Gegenzug die Zölle auf importierte Autos gesenkt und versprochen, habe die Energieimporte aus den USA zu verdoppeln und Importe landwirtschaftlicher Produkte aus den USA um 35 bis 40% zu erhöhen. Soweit dürften sich Wogen rund um dieses Thema fürs erste geglättet haben.









Der Chinesische Yuan (CNY) sei in dieser Zeit relativ stabil bei 6,30 CNY je USD gehalten worden, was auch der Währungsprognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG für Juni entsprochen habe. Der Kapitalabfluss aus den Emerging Markets und die Währungsverwerfungen bei einzelnen Ländern dürften auch China vermehrt ins Visier der Marktteilnehmer bringen. Die Entwicklung der Kapitalstromdaten als Indikator für eine höhere Krisenanfälligkeit werde daher besonderes im Fokus stehen. Da die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von weiter steigenden US-Zinsen und Renditen ausgehen würden, dürfte der Yuan in den nächsten Monaten schwächer tendieren, wobei die Schwankungen in beide Richtungen zunehmen dürften(29.05.2018/ac/a/m)