Chinesische Volkswirtschaft auf solidem Wachstumspfad

Hannover (www.aktiencheck.de) - In die Handelsverspannungen zwischen China und den USA scheint nun ganz offenbar Bewegung zu kommen, so die Analysten der Nord LB.



Die Verhandlungsführer - der chinesische Vizepremierminister Liu He und der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin - hätten sich auf einen Kompromiss geeinigt, wonach China die Importe von US-Gütern und Dienstleistungen deutlich ausweiten und auf diesem Weg das US-Handelsdefizit verringern wolle. Vor allem die Importe von Energie-und Agrarprodukten sollten deutlich erhöht werden. Details über die Zahlen, Zeiträume oder zu weiteren Einzelheiten seien bislang allerdings nicht zu erfahren gewesen. Zur Zollfrage seien zwischenzeitlich allerdings - insbesondere von der US-Seite - divergierende Aussagen gekommen. So habe Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow betont, dass Zölle auch weiterhin Gegenstand der Verhandlungen mit China seien. In diesen Zusammenhang passe die Nachricht, wonach China die Einfuhrzölle für Automobile ab dem 1. Juli von bislang 25% auf dann 15% absenken wolle. Auch die Abgaben für Autoteile sollten sinken.









Unterdessen würden die zuletzt veröffentlichten Konjunkturindikatoren zeigen, dass sich die chinesische Volkswirtschaft nach wie vor auf einem soliden Wachstumspfad bewege. Der zwischenzeitliche Rückgang der Stimmungsindikatoren habe sich im Mai nicht fortgesetzt. Vielmehr sei eine Gegenbewegung erkennbar gewesen. Das Expansionstempo sollte sich damit im 2. Quartal auf ordentlichem Niveau stabilisiert haben, so dass wir aktuell keine Indizien dafür haben, dass die anvisierte Wachstumsrate für 2018 von 6,5% spürbar verfehlt werden könnte, so die Analysten der Nord LB.Ende April habe die PBoC überraschend den Mindestreservesatz für einige Banken um einen Prozentpunkt verringert. Die Verringerung sei allerdings weniger als expansive geldpolitische Maßnahme zu verstehen. Vielmehr solle durch die Verringerung der Reserveanforderungen die Liquiditätsausstattung des klassischen Bankensystems verbessert und damit das Schattenbankensystem weiter zurückgedrängt werden. Mittelbar sollten damit vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren, die so leichter an Investitionskredite kommen würden. An den klassischen geldpolitischen Instrumenten dürfte die PBoC aus Sicht der Analysten - und auch aufgrund der vergleichsweise überschaubaren Inflation - vorerst nicht drehen(Ausgabe Juni 2018) (29.05.2018/ac/a/m)