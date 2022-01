Chinesische Konjunkturdaten lassen hoffen

Chinas Wirtschaftswachstum ist ein wichtiger Faktor für Industriemetalle wie Kupfer

Im Jahr 2021 wuchs die chinesische Wirtschaft, nach einem starken ersten Quartal (ein Rekordzuwachs von 18,3 Prozent) deutlicher als erwartet. Noch sorgt die Pandemie aber für Schwächemomente. 2021 brachte China ein Wachstum von 8,1 Prozent. Das vierte Quartal 2021 war nicht so stark, nur vier Prozent Wirtschaftswachstum waren nach dem dritten Quartal mit 4,9 Prozent Wachstum zu verzeichnen. Das Wachstum hat sich also in China aktuell verlangsamt. Anscheinend will die chinesische Regierung jedoch ein Abrutschen des Wachstums vermeiden, denn erst kürzlich wurde der Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität gesenkt. Auch wenn die Industriemetalle sich gar nicht so schlecht preislich schlagen, große Begeisterung scheint es gerade nicht zu geben.

Dabei befindet sich der Preis für Kupfer etwa nahe seinem Rekordhoch. Und wenn Chinas wirtschaftliche Stärke wieder mehr anzieht, dann hievt dies den Kupferpreis nach oben. Denn China verbraucht mehr als die Hälfte des weltweiten Kupfers. Den Einfluss Chinas sah man auch im Mai 2020, als die Konjunktur deutlich anzog, denn Kupfer verteuerte sich dann signifikant. Jedenfalls rückt Kupfer im Zuge der Energiewende verstärkt in den Blickpunkt der Anleger. Beim Fahrzeugmarkt verzeichnete China im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 6,5 Prozent. Autos mit Elektroantrieb brachten es sogar auf ein Absatzwachstum von knapp 168 Prozent, ein Bereich, in dem viel Kupfer gebracht wird. Und auch für 2022 wird ein weiteres Absatzwachstum prognostiziert. Nimmt man die Infrastrukturpläne diverser Regierungen hinzu, sollte Kupfer auch im laufenden Jahr stark nachgefragt werden. Daher ein Blick auf Hannan Metals. Dessen San Martin Kupfer-Gold-Silber-Projekt liegt in den östlichen Anden in Peru, ist hochgradig und umfasst rund 650 Quadratkilometer. Aurania Resources konzentriert sich auf Projekte in Südamerika, dabei auf Kupfer und Edelmetalle.





