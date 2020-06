Chinesische Basiswerte nach Empfehlung gefragt

Aufgrund der Empfehlung eines Anlegermagazins werden heute in Stuttgart Call-Optionsscheine auf chinesische Aktien sehr stark gehandelt. Auf den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu.com kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN MC7AL2). Der im Jahr 2000 gegründete Internetkonzern hat inzwischen weltweit mehr als 42.000 Beschäftigte. Für das erste Quartal verkündete Baidu.com einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar und ein Ebitda von 0,7 Milliarden US-Dollar. An der Börse Stuttgart notiert die Aktie heute etwa 1,1% höher bei 109,60 Euro.





Auf das chinesischen Biotechunternehmen BeiGene kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MA0RL1). Im Jahr 2016 war BeiGene das erste chinesische Biotechunternehmen, das an der Nasdaq gelistet wurde. Die Aktie von BeiGene notiert heute über 10% höher bei 184 Euro.Bei einem Knock-out-Call (WKN MF9LS1) auf Symrise nehmen die Anleger in Stuttgart scheinbar ihre aufgelaufenen Gewinne mit und veräußern den Schein. Die Symrise-Aktie konnte gestern mit 103,65 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Heute notiert die Aktie mit 102,85 Euro nur geringfügig darunter.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.