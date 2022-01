Chinesen kaufen wieder mehr Autos – gut für Rohstoffe

Erstmals seit acht Monaten sind die Autoverkaufszahlen in China wieder angestiegen

In 2021 insgesamt wurden rund 6,5 Prozent mehr Autos im Land der Mitte verkauft als im Vorjahr. Das Niveau vor der Pandemie wurde somit fast wieder erreicht. Davon waren übrigens rund 15 Prozent Elektrofahrzeuge. Mit dem vermehrten Verkauf von Elektroautos steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie beispielsweise nach Kupfer oder auch Zink. Denn Kupfer wird in Elektroautos deutlich mehr verbaut als in herkömmlichen Fahrzeugen und Zink als Korrosionsschutz ist beim Autobau immer mit dabei.





Kupfer, auch das Konjunkturmetall genannt, profitiert zudem von einem steigenden Wirtschaftswachstum und von Infrastrukturmaßnahmen. Diese sind in China und auch in den USA in großem Stil geplant. 550 Milliarden US-Dollar schwer ist das Infrastrukturpaket des amtierenden US-Präsidenten Biden. Zum einen Investitionen in den Klimaschutz und zum anderen Modernisierungen von Straßen, Häfen und ähnlichem. Chinas Projekt „Neue Seidenstraße“ wird ebenso wie die EU-Initiative namens „Global Gateway“ Rohstoffe brauchen. Die EU plant 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren. Es sollen Bahnlinien und Straßen gebaut werden. Dazu soll etwa auch eine Unterwasserkabelverbindung zum Datentransport zwischen der EU und Lateinamerika gehören.





Unternehmen, die solch gefragte Rohstoffe wie Kupfer oder Zink in ihren Projekten besitzen, dürften also in den nächsten Jahren genug Abnehmer für ihre zukünftige Produktion finden. Zink ist das Geschäft von Osisko Metals. Die Kanadier besitzen das bedeutende Pine Point Zinkbergbau-Camp in den Northwest Territories. Wird dort einmal produziert, dann ist Pine Point das viertgrößte Zink-Camp in Amerika. Aussichtsreiche Projekte mit Kupfer und Gold gehören zum Portfolio von GoldMining. Gelegen sind die Projekte in Kanada, USA, Kolumbien, Brasilien und Peru.





