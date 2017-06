Chinas gigantische Immobilienblase birgt immense Risiken

Nach dem rasanten Anstieg der Häuserpreise steuert die chinesische Regierung etwas dagegen. Zu forsch kann sie allerdings nicht vorgehen. Wie geht es am Immobilienmarkt in den nächsten Monaten weiter? Die Lage am chinesischen Häusermarkt spiegelt am besten ein Video wider, das im Herbst 2016 viral gegangen ist: Es zeigt die Kaufpanik vieler Chinesen in einem Immobilienbüro in Hangzhou. Sie wollten noch schnell eine Immobilie kaufen, bevor die Stadt ein paar Tage später etliche Maßnahmen eingeführt hat, um den starken Anstieg der Häuserpreise zu dämpfen. Ähnliche Maßnahmen haben auch etliche andere Städte eingeführt, wie einen höheren Eigenkapitalanteil, oder dass Auswärtige keine Häuser kaufen dürfen.

Regierung steckt im Dilemma

Die Maßnahmen hatten Wirkung gezeigt: Im Oktober waren die Preise neuer Häuser in China um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, womit sich das Plus gegenüber den 2,1 Prozent für September halbiert hat. Dennoch lagen die Preise im Oktober um 12,3 Prozent über dem Vorjahr. Das ist der stärkste Zuwachs aller Zeiten. Noch viel stärker als im landesweiten Durchschnitt war der Anstieg in Peking mit 27,5 Prozent und in Shanghai mit 31,1 Prozent.

Wie gigantisch die Immobilienblase inzwischen ist, zeigt gerade das Beispiel Shenzhen. So kostet laut der Finanzwebsite Numbeo ein Quadratmeter einer Wohnung in Shenzen rund 79.500 Renminbi. Damit beläuft sich der Preis für eine 90 Quadratmeter große Wohnung auf 7,15 Millionen Renminbi (1,04 Millionen Dollar). Das ist das 43,1fache des Durchschnitts des frei verfügbaren Haushaltseinkommens in der Metropole.

Mit diesem Wert belegt Shenzhen den weltweiten Spitzenplatz – nirgendwo sonst ist eine Immobilie im Verhältnis zum Einkommen auch nur annähernd so teuer. Wie groß die Blase nicht nur in Shenzhen, sondern in China insgesamt ist, zeigt, dass Shanghai laut Numbeo mit einem Wert von 33,4 im weltweiten Ranking auf Platz fünf liegt, vor Peking mit 33,2.

Verantwortlich für die sehr hohen Häuserpreise sind die Notenbank und die Regierung, die mit einer lockeren Geldpolitik und einer starken Erhöhung der Staatsausgaben eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums unbedingt verhindern möchten. In den ersten drei Quartalen 2016 war die Wirtschaft um jeweils 6,7 Prozent gewachsen – das ist der niedrigste Wert seit dem ersten Quartal 2009. Das Wachstum beruht vor allem auf einem starken Schuldenanstieg. So haben die Banken im Oktober für 651,3 Milliarden Renminbi (94,4 Milliarden Dollar) neue Kredite vergeben. Das ist ein Anstieg von 26,8 Prozent.

Um zu zeigen, wie stark der Geldbedarf der chinesischen Privatwirtschaft, also der privaten Haushalte und der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, tatsächlich ist, hat die Notenbank im Jahr 2011 eine neue Kennzahl namens „Total Social Financing“ eingeführt. Zu dem Aggregat zählen neben den Bankkrediten, beispielsweise auch die Ausgabe von Unternehmensanleihen und die Emission von Aktien. Im Oktober belief sich die Kennzahl auf 896,3 Milliarden Renminbi.