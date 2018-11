Chinas Stimulierungsmaßnahmen tun Industriemetallen gut

Die Preise für Kupfer und auch Zink werden nach oben gehen. Denn China hat weitere Maßnahmen angekündigt, um die Wirtschaft zu stärken

Das Konjunkturmetall Kupfer legt im Preis zu, denn erstens ist es begehrt und zweitens ist es knapp. Seit Wochen schwinden die Lagerbestände. So wurden im Oktober nur in den asiatischen LME-Lagerhäusern die Kupfervorräte um 34.000 Tonnen weniger. Kupfervorkommen gibt es auf allen Kontinenten, aber der geografische Schwerpunkt liegt in Südamerika. Laut der International Copper Study Group wurden in 2017 rund 20 Millionen Tonnen Kupfer gefördert, davon kamen etwa acht Millionen Tonnen aus Südamerika.





Auf Platz zwei folgt Asien, dann Nordamerika. Hier, in British Columbia befindet sich die Flaggschiff-Kupfermine Copper Mountain der Gesellschaft Copper Mountain Mining. Im dritten Quartal 2018 produzierte diese Mine 22 Millionen Pfund Kupferäquivalent (18,3 Millionen Pfund Kupfer, 7.500 Unzen Gold und 64.900 Unzen Silber). Sie ist zu 75 Prozent im Besitz von Copper Mountain Mining. Dazu kommt noch das bereits genehmigte Eva Copper-Projekt in Australien, eine fast 400.000 Hektar große Liegenschaft.





Auch der Rohstoff Zink - besonders als Korrosionsschutz für Stahl und Eisen verwendet - hat sich preislich in den letzten Wochen erholt. Dies liegt zum einen sicher im von der International Lead and Zinc Study Group prognostizierten Angebotsdefizit. Für 2018 erwartet diese eine Lücke von 322.000 Tonnen an raffiniertem Zink. Zum anderen schwinden die Lagerbestände. Mit dem Zinkpreis sollte es also weiter nach oben gehen.





Auf Zink setzt beispielsweise Zinc One Resources. Die Projekte Bongará und Charlotte-Bongará der Gesellschaft, gelegen in Peru, besitzen beide eine hochgradige Zinkmineralisierung an oder nahe der Oberfläche. Ein baldiger Produktionsbeginn wird bei beiden Projekten von Zinc One Resources angestrebt. Historische Ressourcenschätzungen sehen sehr vielversprechend aus.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp.html).









